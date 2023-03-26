Любимые операции звезд, которые не надо повторять

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Воскресенье 26 марта

06:31Любимые операции звезд, которые не надо повторять 04:09Рецепты быстрых и вкусных завтраков без вреда для здоровья 00:04Никифоров день: приметы и традиции 26 марта 22:06Нелепые слухи о ринопластике 20:18Топ-5 звезд с самыми странными и дурацкими татуировками 19:31"Медицина бессильна": заявлено о причастности Навки к уходу Костомарова 18:08"В постели они втроем": страстные ласки Волочковой и Джигурды стали сенсацией 17:04Музей-квартира супругов Коэн: уголок эпохи в разрезе времени 16:02Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции 15:24"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой 14:03Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта 13:55"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео 13:04"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой 12:30Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока 12:14"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери 11:14"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты 11:06Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой 10:00Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России 09:15Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника 08:20"Стареющая дива": бывший Бузовой опозорился на весь мир 08:10Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции? 08:00Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога 06:14Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта 04:13Что делать, если отношения рушатся из-за денег 03:32В Зеленограде нет новых ЖК 02:12Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции 00:03Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта 22:05Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 21:40Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 21:20"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери 21:09"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы 20:40Враги женской красоты: какие продукты портят внешность 20:20"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей 20:00"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали 19:40"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала 19:20"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 19:00"Полиция задержала": кидавших ухажеров на деньги девиц из "Тиндера" схватили правоохранители 18:40Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму 18:20Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках 18:00Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство 17:40"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 17:20"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем 17:00В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки 16:40"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим 16:20"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье 16:00Провальный концерт МакSим и драма в семье Джигана и Самойловой в 5 выпуске "На днях" 15:40Терон, Лопес, Найтли: как макияж спасает звезд Голливуда 15:20Поймавшая Джигана с другой Самойлова сорвалась на эмоции: Никому не дам! 15:00Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев 14:40"Хочется хорошую семью": исхудавшая звезда "Дома-2" разрыдалась из-за проблем с мужем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Любимые операции звезд, которые не надо повторять

Любимые операции звезд, которые не надо повторять
139
Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Доктор Отари Гогиберидзе комментирует, опыт каких селебрити лучше не повторять.

Профессиональная деятельность знаменитостей, будь то актеры, музыкальные исполнители или блогеры, не так уж проста и беззаботна, как может показаться пользователям социальных сетей. Камера — та вещь, не только благодаря которой приходит слава и успех. Часто камера искажает форму тела и черты лица, передавая их зрителю в несколько измененном виде. По этой причине, многие звезды решаются на поход к пластическому хирургу, дабы выглядеть на фото– и видеосъемках безукоризненно. Всегда ли пластика приводит к удачному результату? Вопрос в какой-то степени риторический, поскольку ответ очевиден: не всегда.

Хейлопластика булхорн

С начала двухтысячных мода на пухлые губы разве немного поутихла, но, с учетом высокого спроса среди клиентов, сохраняется по настоящее время. Булхорн — пластика верхней губы — делается с целью увеличить объём и придать форме дополнительную выразительность. Несомненный плюс операции в том, что однажды достигнутый эффект сохранится на неопределённое время, т.е. насовсем. Поэтому о регулярных инъекциях можно забыть.

Активное использование социальных сетей ещё сильнее подогрело интерес к булхорну, но, увы, не все осознают, что хейлопластика данного вида показана лишь единицам. Укоротить расстояние между краем верхней губы и носом, «открыть» верхние зубы при улыбке (в случае плохой просматриваемости), исправить губную асимметрию, а также сделать утолщение узкой губы – при всём этом рекомендовать булхорн можно. В иных случаях, высок риск, что лицо будет испорчено: друзья и близкие обязательно заметят, что хирург явно переборщил в своем стремлении угодить пациенту и лишить облик естественных очертаний. Неприятным бонусом будет весьма болезненная реабилитация. Примером звезды, чья пластика дала неоднозначный результат, стала Линдси Лохан.

Звездная ринопластика

Другое веяние, продолжающее захватывать воображение подписчиков, – мода на маленькие вздернутые носы. Любопытно, что поначалу пользователей сервиса вполне устраивало, что идеальный нос (по крайней мере на фотографиях) получить до неприличия просто – благодаря встроенному в приложение фильтру. Однако спустя какое-то время, корректирующие фильтры произвели эффект замедленной бомбы: многочисленные пациенты устремились в центры эстетической медицины, чтобы в буквальном смысле воплотить картинку в жизнь и проснуться с идеальными носами.

Разочарование и мудрость приходят с опытом, а последний показывает, что инстаграмный* нос благородно смотрится только на экране мобильного телефона, в жизни, как минимум, странновато и "инопланетно". В ринопластике важно обращать внимание на анатомические и национальные черты лица. К примеру, на обладательницах крупных черт или на девушках кавказской национальности, маленький нос не будет смотреться гармонично. Поэтому, планируя пластику в ближайшем будущем, доверьтесь профессионалам, прислушайтесь к их советам и рекомендациям. Пластический хирург обязательно поможет с выбором анатомически приемлемой формы носа, а внешность не только будет сохранена – ее удастся подчеркнуть наиболее выигрышно. Примером весьма неудачной ринопластики можно считать опыт Майкла Джексона.

Удаление комков Биша

Наверняка, уже все наслышаны о чудодейственном преображении после удаления комков Биша. Лицо приобретает необычайную выразительность, а скулы и подбородок изящную очерченность. Как и операции, описанные выше, данная пользуется спросом, так как эффект на первых порах действительно превосходит все ожидания.

Плохая новость в том, что по прошествии времени скулы из выразительных и утонченных превращаются в запавшие и изможденные. По мере старения упругость кожного покрова снижается и кожа в прооперированных областях начинает провисать. Исправить ситуацию даже с помощью современной пластической хирургии, к сожалению, невозможно. Из голливудских знаменитостей негативные последствия удаления комков Биша почувствовали на себе сестры Олсен.

Отари Гогиберидзе: "Сравнивать собственную и чужую внешность в корне неправильно, тем более если Вы близки к тому, чтобы решиться на пластическую операцию, ведь модные тенденции и течения сменяют друг друга непрерывно, а слепо ориентироваться на них не принесёт огромной пользы. Одновременно эстетическая хирургия призвана не уродовать человека, а преображать и улучшать, поэтому важно пользоваться ее достижениями деликатно и ответственно".

* "Инстаграм" принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории России.

26 марта 2023, 06:31
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via www.globallookpress.com

По теме

Почему дешевая пластика должна насторожить

Нелепые слухи о ринопластике

Нелепые слухи о ринопластике
Решиться сделать ринопластику – значит, избавиться от давних комплексов, гармонизировать свой образ.

Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции

Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции
Исследование провели в США.

Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока

Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока
Овсяное молоко – полезная замена молоку от коровы.

Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника

Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника
От электрического чайника зависит здоровье и безопасность.

Враги женской красоты: какие продукты портят внешность

Враги женской красоты: какие продукты портят внешность
Красота зависит от питания.

Выбор читателей

24/03ПтнВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 24/03ПтнСудьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 24/03Птн"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 24/03ПтнУ них была связь перед свадьбой: Молодая жена Петросяна узнала о любовнице 24/03Птн"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 24/03Птн"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы