Любимые операции звезд, которые не надо повторять

Доктор Отари Гогиберидзе комментирует, опыт каких селебрити лучше не повторять.



Профессиональная деятельность знаменитостей, будь то актеры, музыкальные исполнители или блогеры, не так уж проста и беззаботна, как может показаться пользователям социальных сетей. Камера — та вещь, не только благодаря которой приходит слава и успех. Часто камера искажает форму тела и черты лица, передавая их зрителю в несколько измененном виде. По этой причине, многие звезды решаются на поход к пластическому хирургу, дабы выглядеть на фото– и видеосъемках безукоризненно. Всегда ли пластика приводит к удачному результату? Вопрос в какой-то степени риторический, поскольку ответ очевиден: не всегда.

Хейлопластика булхорн

С начала двухтысячных мода на пухлые губы разве немного поутихла, но, с учетом высокого спроса среди клиентов, сохраняется по настоящее время. Булхорн — пластика верхней губы — делается с целью увеличить объём и придать форме дополнительную выразительность. Несомненный плюс операции в том, что однажды достигнутый эффект сохранится на неопределённое время, т.е. насовсем. Поэтому о регулярных инъекциях можно забыть.

Активное использование социальных сетей ещё сильнее подогрело интерес к булхорну, но, увы, не все осознают, что хейлопластика данного вида показана лишь единицам. Укоротить расстояние между краем верхней губы и носом, «открыть» верхние зубы при улыбке (в случае плохой просматриваемости), исправить губную асимметрию, а также сделать утолщение узкой губы – при всём этом рекомендовать булхорн можно. В иных случаях, высок риск, что лицо будет испорчено: друзья и близкие обязательно заметят, что хирург явно переборщил в своем стремлении угодить пациенту и лишить облик естественных очертаний. Неприятным бонусом будет весьма болезненная реабилитация. Примером звезды, чья пластика дала неоднозначный результат, стала Линдси Лохан.

Звездная ринопластика

Другое веяние, продолжающее захватывать воображение подписчиков, – мода на маленькие вздернутые носы. Любопытно, что поначалу пользователей сервиса вполне устраивало, что идеальный нос (по крайней мере на фотографиях) получить до неприличия просто – благодаря встроенному в приложение фильтру. Однако спустя какое-то время, корректирующие фильтры произвели эффект замедленной бомбы: многочисленные пациенты устремились в центры эстетической медицины, чтобы в буквальном смысле воплотить картинку в жизнь и проснуться с идеальными носами.

Разочарование и мудрость приходят с опытом, а последний показывает, что инстаграмный* нос благородно смотрится только на экране мобильного телефона, в жизни, как минимум, странновато и "инопланетно". В ринопластике важно обращать внимание на анатомические и национальные черты лица. К примеру, на обладательницах крупных черт или на девушках кавказской национальности, маленький нос не будет смотреться гармонично. Поэтому, планируя пластику в ближайшем будущем, доверьтесь профессионалам, прислушайтесь к их советам и рекомендациям. Пластический хирург обязательно поможет с выбором анатомически приемлемой формы носа, а внешность не только будет сохранена – ее удастся подчеркнуть наиболее выигрышно. Примером весьма неудачной ринопластики можно считать опыт Майкла Джексона.

Удаление комков Биша

Наверняка, уже все наслышаны о чудодейственном преображении после удаления комков Биша. Лицо приобретает необычайную выразительность, а скулы и подбородок изящную очерченность. Как и операции, описанные выше, данная пользуется спросом, так как эффект на первых порах действительно превосходит все ожидания.

Плохая новость в том, что по прошествии времени скулы из выразительных и утонченных превращаются в запавшие и изможденные. По мере старения упругость кожного покрова снижается и кожа в прооперированных областях начинает провисать. Исправить ситуацию даже с помощью современной пластической хирургии, к сожалению, невозможно. Из голливудских знаменитостей негативные последствия удаления комков Биша почувствовали на себе сестры Олсен.

Отари Гогиберидзе: "Сравнивать собственную и чужую внешность в корне неправильно, тем более если Вы близки к тому, чтобы решиться на пластическую операцию, ведь модные тенденции и течения сменяют друг друга непрерывно, а слепо ориентироваться на них не принесёт огромной пользы. Одновременно эстетическая хирургия призвана не уродовать человека, а преображать и улучшать, поэтому важно пользоваться ее достижениями деликатно и ответственно".



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