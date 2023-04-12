"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой

Боню сняли на видео во время контакта.

Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня уже несколько лет является поклонницей опасных духовных практик. 44-летняя телеведущая и блогер проходит обряды очищения с перуанским шаманом и пьет отвар из галлюциногенного кактуса, якобы просветляющий сознание.

А недавно Боня настолько просветлилась, что решила поджечь себя прямо в квартире. Так она якобы очистилась еще больше. Звезда накрылась простыней, облила себя спиртом и подожгла в присутствии некого эксперта. Поклонники были в шоке от увиденного и призвали Викторию Боню остановиться, пока не поздно.

Видимо, после всего произошедшего Боня стала вести себя чересчур опрометчиво. Недавно за границей ее сняли на видео во время общения с украинскими активистками. Все происходило в Каннах. Боню облепили девушки с украинскими флагами, при этом их разговор оказался записан.

"Мы должны быть семьей, но никак не то, что сейчас. Это больно и страшно. Посмотрите", – показала Боня свою руку, покрытую мурашками словно пупырчатой коркой.



Стоит отметить, что в свое время Виктория Боня очень серьезно поддерживала Россию. Она открыто говорила о своей национальной принадлежности и гордилась этим. При этом в последнее время она постоянно проживала за границей.

Ведущий шоу Anton S Live заявил, что при таком раскладе поведение Бони в Каннах выглядит весьма странно.

"Она поддерживает украинцев. Вот знаете, страшно сейчас, имея российские корни и работая на российскую аудиторию, поддерживать вот так украинское комьюнити", – заявил блогер.