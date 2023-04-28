"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой

Стало известно, каким родственник актрисы был в школьные годы.

Последние несколько дней к семье звезды "Ворониных" Екатерины Волковой приковано пристальное внимание. Родного брата актрисы, Леонида Волкова, задержали в США по подозрению в убийстве двух соотечественников. Если верить камерам видеонаблюдения, он был последним, кто выходил из дома мужчин, а затем они пропали. Их тела нашли в складских контейнерах. Теперь общественность гадает, мог ли родственник известной артистки совершить ужасающее преступление. Ответить на этот вопрос попыталась и бывшая одноклассница Леонида.

В беседе с корреспондентом PROZVEZD женщина рассказала, что училась вместе с Волковым десять лет. Кому как не ей знать все детали его темного прошлого? Впрочем, тайна, покрытая мраком, оказалась не такой уж и страшной. По словам собеседницы, в школьные годы брат Волковой был воспитанным, имел много друзей, не выпивал и не курил. Женщина отметила, что к Леониду хорошо относился даже директор.

Неудивительно, что жуткие новости о человеке с такой безупречной в прошлом репутацией шокировали многих. По словам собеседницы, она и другие бывшие одноклассники Волкова не верят, что он мог пойти на преступление.

"Эти чудовищные вещи просто не укладываются в голове! Никто из нас не верит в это все. Мы сочувствуем Лене и его семье", – заявила одноклассница Леонида.

Впрочем, о жизни Волкова сейчас женщина почти ничего не знает. Она отметила, что он пропал из виду после школы и не поддерживал ни с кем связь.