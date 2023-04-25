Арестованному в США брату звезды "Ворониных" вынесли приговор: До пожизненного лишения свободы

Брат Екатерины Волковой подозревается в убийстве двух человек.

Резонансное преступление произошло в США. В одним из складских помещений обнаружили расчлененные тела двух мужчин с многочисленными ножевыми ранениями. Следствие заподозрило в двойном убийстве приятеля покойных – Леонида Волкова, который приходится родным братом российской актрисе Екатерине Волковой, исполнившей роль Веры в сериале "Воронины".

Подозреваемый в совершении тяжелого преступления арестован, однако родственники не могут связаться ни с ним, ни с его адвокатом. Сама звезда сериала "Воронины" отказывается верить в виновность родного брата.

По данным следствия, Леонид Волков некоторое время проживал у своих знакомых, однако мужчину начали выселять, когда у него закончились деньги. Кроме того, записи с наружных камер наблюдения показали, что он последний, кто входил в дом убитых перед их пропажей.

Правоохранительные органы США также не исключают, что брат главной героини сериала "Воронины" мог похитить банковские карточки своих предполагаемых жертв. Так или иначе, в резонансном убийстве еще предстоит разобраться следователям – дело до суда пока не дошло.

Меж тем, звездный адвокат Сергей Жорин уже вынес подозреваемому строгий приговор. По словам юриста, если вина Леонида Волкова будет доказана на суде, то ему может грозить наказание "вплоть до пожизненного лишения свободы".

Он давил в интервью Пятому каналу, что американский суд может занять и позицию защиты, признав брата звезды "Ворониных" невиновным. По словам адвоката, есть еще третий сценарий – оценка действий подсудимого как необходимая самооборона.