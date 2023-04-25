Арестованному в США брату звезды "Ворониных" вынесли приговор: До пожизненного лишения свободы

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Вторник 25 апреля

12:20Арестованному в США брату звезды "Ворониных" вынесли приговор: До пожизненного лишения свободы 12:00"Там было продолжение": вскрылась правда об интимном моменте Киркорова с журналистом 12:00"Что там кто не видел?": Бесстыдник Шаляпин занимается интимом под камерами 11:40Продажи квартир в Петербурге выросли на 19% 11:20Как оценить стоимость квартиры самостоятельно: инструкция 11:00"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души 10:40"Прекратить этот цирк!": почему страдающая из-за расизма Маркл пропустит коронацию Карла III 10:20Стоимость квартир в новостройках достигла потолка 10:00Менее 7% устраивает рыночная ипотека 10:00"Полюбил всех остальных": родившая для себя Орлова устроила скандал пустившемуся вразнос мужу 09:40Подсчитана средняя стоимость купленной в Москве вторичной недвижимости 09:20"Там осталось много ценных вещей": Брошенный Пугачевой замок в Грязи обжил простой народ 09:00"Разочарование": бросивший страну Киркоров сделал политическое заявление об отъезде 09:00Баскова крепко приложили из-за грандиозного провала 08:40Зависит ли чувство стиля от знака зодиака 08:20"Я теперь баба Гуфа": Айза подтвердила воссоединение с бывшим мужем после его развода 08:00"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли 06:33Матерящиеся вороны запрессовали соперника – видео 04:21Объявлено о воссоединении группы "Тату" 02:09"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео 00:34"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе 21:58"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской 21:19Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона 20:53"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили 20:09Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке 19:36Жительница Череповца задушила своего ребенка мочалкой 19:26"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь 19:00Простые правила: почему у одних все мечты сбываются, а другие так и остаются мечтателями ни с чем 18:32Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию 17:28Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови 17:16Как россияне косвенно финансируют ВСУ 16:30Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста 16:07 "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 15:32"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку 15:20В Москве женщина убила новорожденного в туалете электрички 14:40Умер основатель "Кремлевского балета" 14:20На северо-востоке Москвы загорелась квартира 14:00Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений 13:40"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи 13:20Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова 13:00Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок 12:40Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня 12:20О времена, OMODA!.. 12:00Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 11:40Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир 11:24"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу 11:20Студии в Петербурге подорожали на 115% 10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:30"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке
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Арестованному в США брату звезды "Ворониных" вынесли приговор: До пожизненного лишения свободы

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Брат Екатерины Волковой подозревается в убийстве двух человек.

Резонансное преступление произошло в США. В одним из складских помещений обнаружили расчлененные тела двух мужчин с многочисленными ножевыми ранениями. Следствие заподозрило в двойном убийстве приятеля покойных – Леонида Волкова, который приходится родным братом российской актрисе Екатерине Волковой, исполнившей роль Веры в сериале "Воронины".

Подозреваемый в совершении тяжелого преступления арестован, однако родственники не могут связаться ни с ним, ни с его адвокатом. Сама звезда сериала "Воронины" отказывается верить в виновность родного брата.

По данным следствия, Леонид Волков некоторое время проживал у своих знакомых, однако мужчину начали выселять, когда у него закончились деньги. Кроме того, записи с наружных камер наблюдения показали, что он последний, кто входил в дом убитых перед их пропажей.

Правоохранительные органы США также не исключают, что брат главной героини сериала "Воронины" мог похитить банковские карточки своих предполагаемых жертв. Так или иначе, в резонансном убийстве еще предстоит разобраться следователям – дело до суда пока не дошло.

Меж тем, звездный адвокат Сергей Жорин уже вынес подозреваемому строгий приговор. По словам юриста, если вина Леонида Волкова будет доказана на суде, то ему может грозить наказание "вплоть до пожизненного лишения свободы".

Он давил в интервью Пятому каналу, что американский суд может занять и позицию защиты, признав брата звезды "Ворониных" невиновным. По словам адвоката, есть еще третий сценарий – оценка действий подсудимого как необходимая самооборона.

25 апреля 2023, 12:20
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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