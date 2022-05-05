Екатерина Валерьевна Волкова актриса

Биография Екатерина Волкова

Екатерина Волкова получила известность, снявшись в сериале "Воронины". Она исполнила роль Веры – острой на язык, миловидной и красивой многодетной мамы. Помимо кинематографа Катя занята в сфере бизнеса, являясь успешной предпринимательницей. Ведет активный образ жизни, чему свидетельствуют фотографии из личного профиля Инстаграм. Особенно поклонники отмечают ее красоту и практически идеальную фигуру.

Семья

Екатерина родилась в Таллинне и провела детство именно в эстонской столице. Родители далеко от фильмов и сериалов. Отец работал диплотом в российском посольстве. Мать артистки имела педагогическое образование, однако не была занята по специальности. Все свободное время уделяла воспитанию двоих детей в семействе Волковых.

Детство и юность

Несмотря на повышенное внимание со стороны мамы, юная девочка Катя больше придерживалась бабушкиных советов. Именно пожилой родственник оказал огромное влияние на дальнейшую жизнь в кинематографе. В юном возрасте девочка проявила разносторонние таланты: пела, танцевала, сочиняла стихи, играла роли в школьных постановках. Уже тогда четко виднелись задатки актрисы.

Долгое время Екатерина не задумывалась об актерской карьере. Лишь перед окончанием учебы в школе она поняла, что хочет выступать на сцене, играть в сериалах и фильмах. Ей сразу удалось поступить в училище имени Щепкина, которое окончила в 2003 году. Первое время после учебы девушке пришлось тяжело: конкурентов по актерскому ремеслу было много, но все решил один рекламный ролик.

Карьера Екатерина Волкова

Волкова сыграла в рекламе бульона "Галина Бланка". Она настолько классно исполнила танцующую маму, что полюбилась зрителям по одному короткому ролику. И ее заметили в высшем кинематографическом обществе.

Первые роли

В 2005 году она снималась в известных сериалах. Например, была задействована в проектах "Кто в доме хозяин?" и "Любовь как любовь". Попутно она училась в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Ей удалось получить красный диплом, что в дальнейшем скажется на ее успехах в сфере бизнеса.

Успех

В 2009 году создатели сериала "Воронины" приглашают ее на кастинг. Актриса смогла убедить авторов проекта, и ей предложили роль молодой и остроумной мамы Веры. Многосерийный фильм является адаптацией американского телесериала. Он мгновенно получил известность в нашей стране, выходя на канале СТС. Параллельно Катя снималась в менее известном киносериале "Отблески".

Популярность

Сериал "Воронины" стал звездным часом для российской артистки. Ее стали приглашать на съемки различных фильмов и телепередач. Она принимала участие в шоу "Угадай мелодию", "Форт Боярд", "Самый умный". В 2013 году вела собственную телепрограмму, посвященную взаимоотношению мам и детей "Мама на 5+". Трансляция велась на канале "Дисней".

С 2014 года Екатерина возвращается к театральным ролям. Принимала участие в шоу "Империя Иллюзий: Братья Сафроновы" и "Танцы со звездами". Несмотря на плотный график, ей удавалось всегда найти время для звездной роли в многосерийном фильме "Воронины". На протяжении 10 лет он выходил на канале СТС, и каждый новый сезон зрители ждали с огромным нетерпением.

Личная жизнь Екатерина Волкова

Муж актрисы – известный танцор Андрей Карпов. Изначально у них было обычное общение, но однажды он пригласил ее на индивидуальный урок танцев. Затем последовало необычное романтическое свидание с вином, отдыхом на поляне с чудесным видом на звездное небо. Артистка вспоминает, что та встреча является одним из наиболее мощных воспоминаний в жизни. В 2010 году во время ужина в ресторане Парижа Андрей делает Кате предложение.

В 2011 году у супружеской пары рождается дочка Елизавета. Втроем молодая семья часто путешествует в различные уголки мира, о чем можно узнать из профиля в Инстаграм. Волкова и Карпов многим представляются идеальной парой, практически избегающей скандалов. Хотя журналисты одно время муссировали слухи, что актриса ревнует своего мужа-танцора к партнерше по ремеслу. Но новостей о расставании не было.

Интересные факты

Екатерина призналась, что быстро устала от славы, полученной благодаря сериалу. Однако ей нравится, что узнают Веру Воронину в основном детишки. Иногда за автографом выстраивается целая очередь.

Дважды снималась в откровенной сессии для журнала "Максим".

В 2013 году Волкова удостоилась звания самой красивой брюнетки страны.

Роли Екатерина Волкова (фильмы и сериалы)

Поначалу Кате пришлось довольствоваться незначительными ролями в сериалах. Но после "Ворониных" ситуация кардинально изменилась. За свою карьеру она сыграла в нескольких известных отечественных фильмах в главных ролях.

Избранная фильмография

2006-2008 "Кто в доме хозяин?" (роль: Машина Иванова)

2006 – "Я остаюсь" (Лариса)

2009-2019 – "Воронины" (Вера)

2014 – "Мамы 3" (Катя)

2016 – "Уроки выживания" (Нина)

Актриса сегодня

Екатерина Волкова сейчас больше сосредоточена на бизнесе, чем на съемках в фильмах и сериалах. Вместе с супругом Андреем она открыла танцевальную школу. Кроме того, она активно раскручивает бизнес по продаже одежды – у артистки во владении крупные магазины. В СМИ часто появляются новости, что Катя беременна. На фотографиях в Инстаграм все чаще красавица появляется в просторных платьях, скрывающих живот. Поклонники уверены, что в ближайшем времени в молодой семье появится пополнение.