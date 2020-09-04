А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании

О смерти знаменитости стало известно вечером 1 сентября. Борис Владимирович скончался после длительной борьбы с раком легких. У него осталась жена Виктория. Единственный сын артиста умер в 1993 году от сердечной недостаточности.
На церемонию прощания с актером пришла большая толпа. Соболезнования вдове выразили одноклассники, коллеги, ученики Бориса Владимировича. Появилась и его партнерша по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова.
Известие о кончине артиста стало для нее шоком. Она даже некоторое время отказывалась давать комментарии прессе. "Поднимать хайп я не хочу, участвуя в ток-шоу", – объяснила свою позицию популярная актриса.
Пользователи, следившие за прямой трансляцией, обратили внимание, что среди присутствующих не было Анны Фроловцевой. Она сыграла супругу героя Клюева в сериале "Воронины".
"Где Галя?", – спрашивали комментаторы, намекая на ее героиню. Некоторые обратили внимание, что церемонию также пропустили Георгий Дронов и Юлия Куварзина.
Вероятно, Фроловцева до сих пор не может прийти в себя после смерти коллеги. Ранее актриса отказалась дать интервью, сославшись на шоковое состояние. "Слов нет. Мы были десять лет рядом", – сказала она.
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