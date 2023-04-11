Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой

Какая эффектная пара!

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! //Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.." – говорил Царь в сказе "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова.

Когда читаешь последние новости по Бедроса Киркорова, которому идет 91-й год, почему-то вспоминаешь именно эти слова. Сейчас в сети активно обсуждается якобы неминуемый развод престарелого певца со второй женой из-за внезапно появившейся новой любви. Как говорят, Бедрос может разорвать 26-летний брак из-за медсестры, в которую он влюбился, пока та ухаживала за ним.

При этом его нынешняя жена жена Людмила Смирнова о вероятном новом романе любвеобильного супруга пока не в курсе. "Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" – заявила Смирнова журналистам. Они познакомились в 1992 году в Холмском районе Новгородской области во время гастролей. В ту пору Смирнова была директором передового совхоза "Трудовик" и показывала Бедросу местный музей. Их венчание в марте 1997 года прошло в порядке исключения в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля. При этом с Филиппом Киркоровым отношения у мачехи не очень ровные – певец ее недолюбливает.

А вот его папа в последнее время все чаще появляется в свете с новой молодой зазнобой. Говорят, что, она годится ему в дочери. Всегда полная внимания, заботы и нежности о дедушке Бедросе, она сияет от любви!