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Шоу-бизнес
Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой

Какая эффектная пара!
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"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! //Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.." – говорил Царь в сказе "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Когда читаешь последние новости по Бедроса Киркорова, которому идет 91-й год, почему-то вспоминаешь именно эти слова. Сейчас в сети активно обсуждается якобы неминуемый развод престарелого певца со второй женой из-за внезапно появившейся новой любви. Как говорят, Бедрос может разорвать 26-летний брак из-за медсестры, в которую он влюбился, пока та ухаживала за ним.

Новая зазноба Бедроса Киркорова. Фото: Дни.ру

При этом его нынешняя жена жена Людмила Смирнова о вероятном новом романе любвеобильного супруга пока не в курсе. "Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" – заявила Смирнова журналистам. Они познакомились в 1992 году в Холмском районе Новгородской области во время гастролей. В ту пору Смирнова была директором передового совхоза "Трудовик" и показывала Бедросу местный музей. Их венчание в марте 1997 года прошло в порядке исключения в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля. При этом с Филиппом Киркоровым отношения у мачехи не очень ровные – певец ее недолюбливает.

Мачеха старается быть всегда рядом. Фото: Дни.ру

А вот его папа в последнее время все чаще появляется в свете с новой молодой зазнобой. Говорят, что, она годится ему в дочери. Всегда полная внимания, заботы и нежности о дедушке Бедросе, она сияет от любви!

Фото: Дни.ру
Автор: 11 апреля 2023, 15:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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