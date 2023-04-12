Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова

Отец Филиппа Киркорова долгое время со своей второй женой Людмилой Смирновой жил под Нижним Новгородом и занимался фермерским хозяйством. Когда у короля российской эстрады появились дети, Бедрос переехал в Москву, чтобы воспитывать внуков.
Теперь же, как говорят друзья, он покидает роскошный особняк сына и будет жить в центре столицы на Таганке. В доме 52/16 на Земляном валу прошли детство и юность короля российской эстрады. Правда, тогда в этом сталинском доме 1939 года постройки семья артиста занимала всего три просторные комнаты. Женившись на Алле Пугачевой, лучезарный купил в том же подъезде еще несколько квартир и превратил жилье в элитное: два уровне, семь комнат, эффектный вид на реку. На площади в 260 квадратных метров расположены кухня, гостиная, столовая, три гардеробные, спальня, два санузла, домашняя студия звукозаписи и даже сауна.