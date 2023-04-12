Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова

Какая необычная пара!..

Отец Филиппа Киркорова долгое время со своей второй женой Людмилой Смирновой жил под Нижним Новгородом и занимался фермерским хозяйством. Когда у короля российской эстрады появились дети, Бедрос переехал в Москву, чтобы воспитывать внуков.

Теперь же, как говорят друзья, он покидает роскошный особняк сына и будет жить в центре столицы на Таганке. В доме 52/16 на Земляном валу прошли детство и юность короля российской эстрады. Правда, тогда в этом сталинском доме 1939 года постройки семья артиста занимала всего три просторные комнаты. Женившись на Алле Пугачевой, лучезарный купил в том же подъезде еще несколько квартир и превратил жилье в элитное: два уровне, семь комнат, эффектный вид на реку. На площади в 260 квадратных метров расположены кухня, гостиная, столовая, три гардеробные, спальня, два санузла, домашняя студия звукозаписи и даже сауна.

После развода квартира на Таганке опустела. Первый ее этаж с годами превратился в склад дизайнерских вещей и сценических нарядов Киркорова, а на втором изредка останавливался отец певца – Бедрос Киркоров, когда приезжал в столицу.





Теперь же престарелый артист снова возвращается туда. Как говорят, сейчас в квартире на Таганке идет ремонт и покупается мебель для 90-летнего отца Филиппа Киркорова. Ведь у него, судя по всему, новая молодая зазноба. Сейчас в сети активно обсуждается якобы неминуемый развод престарелого певца со второй женой из-за внезапно появившейся новой любви. Мол, Бедрос может разорвать 26-летний брак из-за медсестры, в которую он влюбился, пока та ухаживала за ним. А чтобы сын не видел этой порочной связи и не осуждал ее, отец и решил пожить отдельно, вероятно.