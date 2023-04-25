Все-таки Рак: загремевший в больницу Леонтьев не выдержал удара

Любимого многими Валерия Леонтьева больше нет.

Новый гостьей шоу "Вопрос ребром" на Youtube-канале рэпера Басты стала певица Клава Кока. Рассказала она в ходе беседы историю своего общения с Валерием Леонтьевым, а также Ириной Аллегровой.

Сделала она это после вопроса поклонника про шоу "Главная сцена", где судьи не разглядели в Клаве таланта и выдали ей коллективный отказ. Тем не менее, рук она не опустила и спустя всего несколько лет заблистала на сценах концертных залов. Более того, поведала она и о том, что встретилась со своими "обидчиками".

На "Песне года" 2021 года Клава Кока встретила Валерия Леонтьева, который вывел блондинку на сцену бережно поддерживая ее за руку. Был он чрезвычайно мил в общении и остался доволен совместным исполнением песни. Впрочем Клава уверена, что он не узнал в уверенной себе певице ту скромную конкурсантку, который она была во время их первой встречи в 2015-м году.

С Ириной Аллегровой история получилась диаметрально противоположная: на сцене она была подчеркнуто вежлива, но уже после окончания концерта до Клавы дошли слухи, что именитой певице не понравилось делить сцену с молодой блондинкой.

Многие уверены, что к успеху Клава Кока все-таки пришла: загремевший в больницу из-за коронавируса Леонтьев не выдержал удара ее обаяния. Все-таки Клава Рак, а этому знаку зодиака присуща необыкновенная привлекательность. Именно поэтому Валерий Леонтьев и сделал шаг навстречу блондинке, одарив ее своим вниманием и учтивостью.





