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Шоу-бизнес
Леонтьева экстренно госпитализировали с коронавирусом

Леонтьева экстренно госпитализировали с коронавирусом

Поклонники Валерия Леонтьева сильно встревожены неприятным известием.
прочитано 1449 раз

Буквально только что пришла новость о болезни 72-летнего артиста. В течение нескольких дней Валерий Леонтьев чувствовал себя неважно: появились кашель и слабость, поднялась высокая температура. Музыкант пытался лечиться самостоятельно, принимал какие-то лекарства, но после того, как ПЦР-тест показал положительный результат, артист в срочном порядке отправился в больницу.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Как сообщил телеграм-канал "Mash", в данный момент состояние музыканта оценивается как средней тяжести. Никаких дополнительных сведений о самочувствии звезды пока нет. Близкие Валерия Яковлевича ситуацию не комментировали. Определенные опасения вызывает серьезный возраст артиста, поэтому поклонники уже бьют тревогу.

Напомним, что недавно Валерий Леонтьев дебютировал в качестве наставника шоу "Голос 60+". До этого артиста долгое время не видели на телевидении – он буквально пропал с радаров. Фанаты уже начали беспокоиться за здоровье артиста, но потом он вышел на связь и объяснил причину затишья. Оказалось, что в последнее время музыкант перенес две серьезные операции, но после прошел реабилитацию, как следует отдохнул от работы, о чем давно мечтал, и смог полноценно вернуться в строй.

Ранее "Дни.ру" сообщали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Валерия Гаркалина.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 14:19 Источник: Телеграм, "Mash" • Требует проверки
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