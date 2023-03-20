Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед

Филипп Киркоров поделился самым важным.



Также как безумного восхищения достойны длительные браки между членами шоу-бизнеса, не меньшего количества слов заслуживает и дружба между артистами. На днях ее пытался доказать Филипп Киркоров.

В своем личном блоге Киркоров показал дорогого ему человека, чьи фотографии он разместил в честь его дня рождения. Выложил он совместный снимок с Валерием Леонтьевым, которому накануне исполнилось 74 года.

Назвал Филипп Киркоров именинника человеком, у которого он всегда учился, которым всегда восхищался и продолжает это делать. Но удостоился Валерий Леонтьев и более грандиозного подарка.

"Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед. Король поп-музыки – именно Валера Леонтьев", – отдавший самое ценное Киркоров уступил своему учителю пальму первенства.

Особенно трогательно это поздравление из уст Филиппа Киркорова прозвучало с учетом того, что у "одинокого бродяги любви" большие, по слухам, проблемы со здоровьем. Якобы операция и последующее восстановление вылились Валерию Леонтьеву в такую значительную сумму, что артисту даже пришлось продать часть недвижимости.

Концертов Леонтьев больше не дает и отказался даже от съемок в новогодних российских передачах. Впрочем, это не очень и неудивительно, ведь он переехал жить в Америку. А, учитывая слухи про проблемы со здоровьем, вряд ли Валерий захотел тратить силы на длительные и утомительные перелеты.

"Леонтьев-это эпоха! Легенда!", "Здоровья, любви и новых хитов", "Крепчайшего ему здоровья и всего самого доброго и прекрасного", – присоединились к поздравлениям Валерия Леонтьева подписчики Филиппа Киркорова.

