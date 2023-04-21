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Пятница 21 апреля

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"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве

"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве
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Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова не комментирует.

Родного брата звезды "Ворониных" Екатерины Волковой Леонида Волкова обвиняют в жестоком убийстве соотечественников в США – 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина. Их расчлененные тела с множественными ножевыми ранениями нашли в складских контейнерах.

По данным американской прессы, Волков якобы снимал у них жилье, а когда у него закончились деньги, они стали его выселять. На камерах уличного видеонаблюдения показали, что Леонид последним заходил в дом жертв, после чего они пропали.

Кроме того, за время поисков кто-то потратил все деньги с их банковских карт. Следствие считает, что брат звезды "Ворониных" также украл деньги жертв. Адвокат подозреваемого уверяет, что в деле есть масса недосказанного.

Сама Екатерина Волкова не комментирует произошедшее. Агент Екатерины Волковой Ирина Нашутинская заявила, что пока рано комментировать данную ситуацию.

Как выяснилось, многие даже не знали, что у Волковой есть родной брат. Однако на семейных снимках актрисы он периодически фигурировал. Известно, что у брата Волковой есть жена и двое детей. Судя по снимкам в его аккаунте, он был примерным семьянином и не разу не был замечен в скандалах. Сейчас брат звезды "Ворониных" арестован, ведется следствие.

21 апреля 2023, 21:47
Екатерина Волкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

Кадр из сериала &quot;Воронины&quot; (2009-2019)
Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Федор Добронравов и Софья Стеценко. Кадр из сериала &quot;Сваты-4&quot; (2010)
Фото: vk.com/id339916349
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Фото: instagram.com/sikoraksa
Кадр youtube.com

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