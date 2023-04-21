"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова не комментирует.

Родного брата звезды "Ворониных" Екатерины Волковой Леонида Волкова обвиняют в жестоком убийстве соотечественников в США – 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина. Их расчлененные тела с множественными ножевыми ранениями нашли в складских контейнерах.

По данным американской прессы, Волков якобы снимал у них жилье, а когда у него закончились деньги, они стали его выселять. На камерах уличного видеонаблюдения показали, что Леонид последним заходил в дом жертв, после чего они пропали.

Кроме того, за время поисков кто-то потратил все деньги с их банковских карт. Следствие считает, что брат звезды "Ворониных" также украл деньги жертв. Адвокат подозреваемого уверяет, что в деле есть масса недосказанного.

Сама Екатерина Волкова не комментирует произошедшее. Агент Екатерины Волковой Ирина Нашутинская заявила, что пока рано комментировать данную ситуацию.

Как выяснилось, многие даже не знали, что у Волковой есть родной брат. Однако на семейных снимках актрисы он периодически фигурировал. Известно, что у брата Волковой есть жена и двое детей. Судя по снимкам в его аккаунте, он был примерным семьянином и не разу не был замечен в скандалах. Сейчас брат звезды "Ворониных" арестован, ведется следствие.