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Суббота 22 апреля

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"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака

"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака
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Семья Преснякова как разбитая ваза – уже не склеить.

Родившись в золотой клетке, наверняка он и представить не мог, что придется вкалывать день и ночь, как простой работяга. Эмигрировав в США, внук Аллы Пугачевой поставил крест на карьере певца. Никита Пресняков устроился мальчиком на побегушках и потерял привыкшую к роскоши жену.

Целыми днями звездный наследник прыгает с режиссерской камерой, чтобы получить хоть копейку денег. Недавно он решил поснимать Майка Тайсона и его сына. Видимо, в Америке Пресняков по настоящим мужикам очень соскучился.

"Было волнительно, но все прошло как по часам!" — написал в соцсети внук Пугачевой и отметил, что впереди еще уйма работы. Из-за этого в погоне за деньгами Никита Пресняков и разошелся с женой в разные стороны. Алена Краснова бросила его батрачить в поте лица, метнувшись с подругой лежать у бассейна.

И это вместо поддержки после долгих лет брака. Так и до развода недалеко!

Что сказать, именитая бабушка доживает век в Израиле, отец Владимир Пресняков в России, мать метается по разным странам. А сам он вынужден сгибаться в три погибели, называя это американской мечтой.

Не сбежит ли жена насовсем, выбрав более крупную рыбу? Пока Никита Пресняков не комментирует слухи о разводе.

22 апреля 2023, 14:16
Никита Пресняков с семьей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

Алла Пугачева считает внука украшением этой постановки.
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