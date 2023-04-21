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Четверг 20 апреля

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Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире

Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире
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Внук Аллы Пугачевой готов пойти на многое ради того, чтобы жить в Америке.

Прошло уже много месяцев с того момента, как внук Аллы Пугачевой перебрался жить в США. Никита Пресняков перевез туда жену, получил гражданство и обзавелся квартирой в одном из самых дорогих городов Америки – Нью-Йорке.

Но и без работы он не сидит: уже уж спел снять клип для американской певицы Долли Партон, а также во всю продолжает записывать свои сольные композиции. И по мере того, как его востребованность на американском рынке растет, внук Пугачевой перебрался жить в грузовик.

Сделал Никита это с великой целью: он хочет реализоваться как режиссеер музыкальных клипов, а предложения по работе поступают из разных городов. Поэтому взяв с собой все необходимое музыкальное оборудование и жену, внук Аллы Пугачевой отправился из Нью-Йорка в Лас-Вегас.

Город этот по всему миру известен как столица игровой индустрии, поэтому не исключено, что ранее пристрастившийся к казино Никита Пресняков зашел в одно из многочисленных казино, дабы попытать удачу.

Разумеется, среди подписчиков Преснякова нашлись как те, кто поддерживает молодого человека в его начинаниях, так и те кому лишний повод покритиковать внука Аллы Пугачевой. В этот раз недовольство вызвало то, что перебравшийся в Америку Никита поет на английском языке.

"В стране и мире такой пипец, а вы живете как в другом мире: сытом и довольном, и про что поёте?! Для кого?!", – прошлась одна из комментаторов по внуку Аллы Пугачевой.


21 апреля 2023, 00:14
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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