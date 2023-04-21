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Пятница 21 апреля

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"Мерзкие ушлепки": Прибравшая богатства Петросяна жена плюнула в нищих россиян

"Мерзкие ушлепки": Прибравшая богатства Петросяна жена плюнула в нищих россиян
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Жена Евгения Петросяна облила грязью простых людей.

Было время, когда знаменитый комик жил с Еленой Степаненко, которую любит вся страна. Однако теперь у него другая жена – молодая Татьяна Брухунова, которая живет поистине припеваюче. Походы в театры, дорогие вещи, путешествия. К тому же, возлюбленная как-то признавалась, что у них с супругом общий бюджет. А это значит, что она прибрала к рукам богатства Евгения Петросяна.

Вот только нынешнюю жену комика явно любят меньше – уж очень у нее непростой характер, как отмечали не раз пользователи. Забавно, что Татьяна Брухунова терпеть не может, когда в личном блоге появляются комментарии с критикой в ее адрес. При этом сама она любит публично облить грязью простых людей.

Вчера жена Евгения Петросяна записала видео, в котором обругала народ, который встретила в центре Москвы. Ей не угодило то, что в поздний час несколько человек громко пели песни.

"Как мне жалко здесь живущих, потому что у них под окнами стоят какие-то ушлепки-горлопаны", – не скупясь на выражения заявила Татьяна Брухунова.

А потом ее гнев обвалился на таксиста, до которого бедняжке пришлось идти, потому что он остался далеко. Да еще и включил платное ожидание!

"Как будто он разбогатеет от этих пяти рублей...", – рассуждает жена юмориста.

А может, и разбогатеет. Ведь везет ее россиянин, который по сравнению с ней, можно сказать, нищий. В конце концов она, условно говоря, плюнула в него, осыпав оскорблениями.

"Таксист был мерзкий", – заключила жена Евгения Петросяна.

21 апреля 2023, 13:20
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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