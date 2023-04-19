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Среда 19 апреля

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Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей

Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей
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Жена Евгения Петросяна обратилась за срочной помощью.

Некоторое время назад жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова жаловалась на плотный график: у нее было настолько много дел, что ей с трудом удавалось выкроить время на небольшой отдых. Но, судя по ее последним рассказам, ситуация лишь ухудшилась.

Нынче все пять рабочих дней Татьяна не вылезает от врачей. За Татьяну, сообщает Пятый канал, взялись массажист, косметолог, тренер по пилатесу и другие специалисты. Выполняют ей процедуры по уходу за лицом и телом, а также различные обертывания.

Многие могли бы сразу подумать о том, что юная жена Евгения Петросяна хочет похудеть, ан нет. Взмолившаяся о здоровье Татьяна Брухунова затем и бросилась на процедуры, чтобы укрепить свой организм и тонизировать его.

Заодно получится и подшлифовать части тела, в которых она не уверена на все 100%, что особенно важно перед грядущим пляжным сезоном. Ведь, если внимательно ознакомиться со списком процедур, на которые ее направили, можно заметить, что особое внимание женщина решила уделить области своих бедер.

К слову, если семейная пара еще не выбрала направление для летнего отдыха с ребенком, то им стоит рассмотреть для себя Абхазию. Правда, в таком случае Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой придется поторопиться, ведь, как уже писали Дни.ру, на текущий момент более 80% свободного жилья на морском побережье уже забронированы.


19 апреля 2023, 14:40
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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