"Натворили дел": Облысевшая жена Николаева стала неузнаваемой

Что стало с возлюбленной Игоря Николаева?

Знаменитый усач отечественной эстрады после громкого развода с Наташей Королевой обрел счастье в объятиях девушки, которая значительно младше его. Он женился на Юлии Проскуряковой, подарившей ему дочь. Если Игорь Николаев души не чает в своей жене, то поклонники время от времени нападают на нее с критикой.

Чаще всего артистку ругают за внешний вид, называя даже грубо "колхозницей". Публика уверена, что с деньгами семьи можно было бы позволить Юлии Проскуряковой нанять стилиста, который бы научил ее одеваться, чтобы на светских мероприятиях рядом с мужем выглядеть достойно. Однако звезда предпочитает не прислушиваться к народу и делать так, как она считает нужным.

Жена Игоря Николаева – не только певица. С недавних пор она стала еще и актрисой, а потому примеряет на себя разные образы. Фотографию одного из них она разместила в своем микроблоге. "Натворили дел", – подписала фотографию с Юлией Проскуряковой девушка, которая, судя по всему, занимается созданием ее портфолио.

На снимке супруга музыканта предстала в довольно необычном для себя амплуа и поэтому стала неузнаваемой. Ее волосы уложены с эффектом влажности. Однако стилизованы они настолько прилизано, что звезда выглядет облысевшей. "Что с ней?", – пишут россияне, не узнавшие артистку. Неизвестно, как на образ отреагировал музыкант. Но, если сама жена Игоря Николаева разместила на своей странице фотографию, то она своим внешним видом осталась довольна.