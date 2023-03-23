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Четверг 23 марта

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"Урок для всех": миллионерша Рудковская объяснила прокол погоревшей на финансовых аферах Лерчика

"Урок для всех": миллионерша Рудковская объяснила прокол погоревшей на финансовых аферах Лерчика
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Почему не удалось скрыть 300 миллионов.

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчик, была обвинена Следственным комитетом в уклонении от уплаты налогов, ее мужа обвинили в пособничестве этому. Силовики оценили ущерб государству от действий Чекалиных в более чем 311 млн рублей.К преступлению могут быть причастны мать Чекалиной, брат Артема Чекалина с супругой, а также партнер блогеров Роман Вишняков. При обыске в доме парочки в особняке на Новорижском шоссе обнаружили 8 килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей.

"Возможно, это показательная порка и для других блогеров с большими доходами, – говорит продюсер Яна Рудковская. – Я думаю, что сигнал услышали все вокруг".

"Я начала зарабатывать свои миллионы в другое время , и мне было трудно, очень трудно, – вспоминает Яна. – Сейчас капитал можно сложить быстрее и легче , но это не значит, что на это способна каждая вторая. И я восхищаюсь тем, как они делают деньги".

Назвала Рудковская и главный прокол Лерчика – то, на чем блогер погорела. "Нельзя экономить на финансистах, – уверена Яна. – С такими оборотами не штат бухгалтеров надо иметь, а хорошего финансиста и налогового консультанта. И с них пылинки сдувать. Если вы демонстрируете свои траты – очевидно , что внимание будет уделено вашим налогам. Все просто. Это урок будет для всех , кто много зарабатывает".

23 марта 2023, 12:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

Моргенштерн (Алишер Валеев). Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ксения Собчак. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Яна Рудковская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Александр Петров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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