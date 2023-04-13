Родившая в тайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка

Возлюбленная Евгения Петросяна поделилась новостью.

Развод комика с Еленой Степаненко на старости лет наделал много шума. И неудивительно, ведь артист закрутил роман с девушкой, которая младше его на 44 года! Тем не менее, разница в возрасте возлюбленных не смутила. Татьяна Брухунова даже умудрилась подарить Евгению Петросяну сына.

Рождение первенца стало настоящей тайной. Молодая супруга смогла ловко скрыть свое интересное положение, чем даже вызвала слухи о помощи в этом деле суррогатной матери. Позже она приоткрыла завесу и лично призналась, что вынашивала звездного наследника сама.

Теперь поклонники гадают – решится ли пара на второго ребенка. К тому же, время от времени, появляются слухи о новой беременности возлюбленной Евгения Петросяна. Однако она их опровергает. Но не стоит забывать, что, будучи в положении три года назад, Татьяна Брухунова тоже отмалчивалась.

Может быть, если второй ребенок все же будет, молодая мамочка поведет себя иначе. В последнее время она очень активно и тесно общается со своими поклонниками. Вчера в ее личном блоге появилась фотография, опубликовав которую она предъявила младенца. К счастью или к сожалению, не своего. На архивном снимке –императрица Александра Федоровна с дочкой на руках.

Татьяна Брухунова решила поделиться любопытной статьей о том, как супруга Николая II относилась к браку. Судя по всему, мысли правительницы откликаются молодой мамочке, несмотря на то, что живут они в разное время. Может быть, супруга Евгения Петросяна черпает мудрость от великих женщин.