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Четверг 13 апреля

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Родившая в тайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка

Родившая в тайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка
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Возлюбленная Евгения Петросяна поделилась новостью.

Развод комика с Еленой Степаненко на старости лет наделал много шума. И неудивительно, ведь артист закрутил роман с девушкой, которая младше его на 44 года! Тем не менее, разница в возрасте возлюбленных не смутила. Татьяна Брухунова даже умудрилась подарить Евгению Петросяну сына.

Рождение первенца стало настоящей тайной. Молодая супруга смогла ловко скрыть свое интересное положение, чем даже вызвала слухи о помощи в этом деле суррогатной матери. Позже она приоткрыла завесу и лично призналась, что вынашивала звездного наследника сама.

Теперь поклонники гадают – решится ли пара на второго ребенка. К тому же, время от времени, появляются слухи о новой беременности возлюбленной Евгения Петросяна. Однако она их опровергает. Но не стоит забывать, что, будучи в положении три года назад, Татьяна Брухунова тоже отмалчивалась.

Может быть, если второй ребенок все же будет, молодая мамочка поведет себя иначе. В последнее время она очень активно и тесно общается со своими поклонниками. Вчера в ее личном блоге появилась фотография, опубликовав которую она предъявила младенца. К счастью или к сожалению, не своего. На архивном снимке –императрица Александра Федоровна с дочкой на руках.

Татьяна Брухунова решила поделиться любопытной статьей о том, как супруга Николая II относилась к браку. Судя по всему, мысли правительницы откликаются молодой мамочке, несмотря на то, что живут они в разное время. Может быть, супруга Евгения Петросяна черпает мудрость от великих женщин.

13 апреля 2023, 09:00
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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