Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Понедельник 10 апреля

13:20"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна 13:00Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы 12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна

"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
7

Все тайное становится явным.

8 апреля Елене Степаненко исполнилось 70 лет. В юбилейных панегириках журналисты поют осанны бывшей жене Евгения Петросяна. Но ее бывшая подруга Наталья говорит: почти все в этих материалах – вранье.

"Вот пишут, что первая жена Евгения Петросяна якобы погибла в аварии, когда дочь Викторина была еще маленькой, – говорит бывшая подруга Степаненко. – Это – самое большое вранье, которое семья тиражирует без конца. В итоге ложь даже в "Википедии". На самом деле, она не была балериной и не погибала, а дожила до преклонных лет и умерла не так давно, хотя и вдали от единственной дочери".

"Еще пишут, что якобы Викторина Петросян с детства была очень дружна с Еленой Степаненко, – Это тоже ложь. Елена Евгеньевна стала уже третьей мачехой для дочери Петросяна. Когда она вышла замуж за юмориста, Викторине было за 20 лет, она уже сама являлась замужней дамой, так что с детства дружбы никак у них быть не могло. Более того, много лет Викторина на дух не выносила Степаненко и они даже не общались, насколько я знаю. Их отношения выровнялись лишь когда в жизни Петросяна появилась молодая прелестница Брухунова. А дочь и бывшая жена стали в итоге дружить "против Танюшки".

"Сегодня много пишут, что-де Викторина – самый близкий Степаненко человек, – возмущена Наталья. – Я в этой связи стесняюсь спросить, а как же племянники Елены Григорьевны? У нее же в Тарусе был брат и она на его похоронах клялась помогать его детям. Где это все теперь?"

10 апреля 2023, 13:20
Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

По теме

Радость для 76-летнего Петросяна: Брухунова показала заметно округлившийся животик
Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина*

"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина*
В новом доме Пугачевой есть где спрятаться. В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и двумя детьми улетели в Израиль, где остаются до сих пор.

"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии

"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии
Анита Цой без стеснения раскрыла свои главные секреты. После того как три года назад певица Анита Цой тяжело переболела коронавирусом, она начала относиться к своему здоровью гораздо более внимательно.

Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество

Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество
Олег Газманов прикоснулся к прекрасному. Оказывается Олег Газманов, который на днях сбежал из Москвы после серьезного обвинения, отправился в Сочи не только для того, чтобы погулять.

"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире

"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире
Бородина уже давно мысленно рассталась со своим бывшим любимым. Ведущая скандального шоу "Дом-2" Ксения Бородина впервые после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым заговорила о причинах развала семьи.

Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите

Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите
Невероятная роскошь стала украшением Милявской! "Уж сколько их упало в эту бездну.

Выбор читателей

08/04СбтБасков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 08/04СбтВонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 09/04Вск"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 09/04ВскОмолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 08/04СбтСообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста