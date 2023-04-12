"Сердце остановилось": Пугачева похоронила свою кровиночку

Алла Пугачева попрощалась с близким родственником.

Семья 73-летней Аллы Пугачевой то и дело мелькает в новостных заголовках. Так, опальный муж артистки продолжает обсуждать некогда любимую страну со сцены, старшая дочь отнекивается от неудобных вопросов, а внук Никита и вовсе отказался от собственного имени. Оказывается, на этом переживания Аллы Борисовны не заканчиваются.

Маленькая Алла была не единственным ребенком в семье. Сначала в семье родился мальчик, который вскоре умер. А через год после рождения девочки, в семье появился третий ребенок. Мальчика назвали Евгением.

Брата Аллы не стало в 2011 году, однако известная фамилия нашла продолжение в сыне Евгения. Племянника Пугачевой зовут Влад, и, к сожалению, мужчина выбрал для себя путь алкоголизма и наркомании. Компанию ему составляла жена Виктория.

Несколько лет назад у племянника Аллы Пугачевой отнялись ноги, а сама Виктория скончалась. Так, артистка похоронила свою формальную кровиночку в 48-летнем возрасте.

"Вика умерла во сне. Сердце остановилось", — так говорят источники.

Младший сын Виктории живет в семье водителя Аллы Пугачевой. Артистка позаботилась о мальчике и подарила ему недвижимость в Москве.