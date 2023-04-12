"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой

Алла Пугачева оставила Лолите Милявской самое ценное.

Популярная российская певица Лолита Милявская прославилась на всю страну не только из-за невероятного музыкального таланта, но из-за многочисленных амурных скандалов. Экстравагантная исполнительница всегда пользовалась огромным вниманием сильного пола и только официально была замужем пять раз. Столько же – Народная артистка СССР Алла Пугачева.

Многие поклонники певиц давно заметили, что у них намного больше общего, чем просто сцена. Однако в минувшем году Примадонна российской эстрады отказалась от этой самой сцены и уехала с семьей в Израиль. Разумеется, многие артисты, имеющие претензии к звезде, не упустили возможность плюнуть ей вслед.

На эстраде всегда ходили слухи, что властная Алла Пугачева могла запросто перекрыть коллегам кислород. А вот Лолите Милявской повезло и она сделала блестящую карьеру. Зато с личная жизнь у 59-летней разведенки не задалась. Этим горем она и поспешила поделиться с фанатами во время очередного концерта.

Звезда захотела пообщаться с залом и во время разговора с семейной парой вздохнула, что с ней никто не жил 25 лет. Кроме того, артистка поблагодарила Аллу Пугачеву, от которой получила наследство – басиста Анатолия Куликова.

"Спасибо любимой и дорогой Алле Пугачевой, что она ушла на пенсию!"

– пошутила Лолита Милявская. Действительно, после завершения карьеры Примадонна оставила в России самое ценное – свой музыкальный коллектив. Разумеется, профессионалов приняли на работу оставшиеся в стране звезды.