"Плачет": маленькая дочь Пугачевой сбежала от отца вдогонку за братом

Дочь Аллы Пугачевой скрывает искренние эмоции.

Девять лет назад 64-летняя Алла Пугачева и 37-летний Максим Галкин* стали родителями. На свет появились близнецы Гарри и Лиза. Сегодня малыши уже подросли и продолжают мелькать в социальных сетях своих родителей.

Так, на странице опального юмориста появилось архивное фото близнецов из 2017 года. Кажется, находясь вдалеке от дома, Галкин* заскучал по любимой семье. То и дело он делится давними фотокарточками наследников.

На опубликованной фотографии маленькая дочь Аллы Пугачевой как будто бы сбежала от отца вдогонку за братом. Фотограф пытался поймать живой кадр, чтобы запечатлеть настоящие детские эмоции. Это и азарт, и смех, и легкое стеснение перед камерой. Поклонникам очень понравилось фото, они написали множество лестных слов в адрес Лизы и Гарри.

"Великолепные! По этим детишкам плачет Голливуд", "Какой кадр красивый, как из сказки!", "Лучшие дети лучших родителей", — пишут в комментариях.

Лизу и Гарри Галкиных часто сравнивают с детьми Филиппа Киркорова, не всегда в пользу последних. Однако, ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева никогда не высказывали свое мнение о детях давнего друга семьи.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.