"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения

Назвала причина, почему Никита Пресняков так и не стал отцом.

Музыкант, лидер собственной группы, а теперь и популярный клипмейкер Никита Пресняков с прошлого года живет в США. Вместе с собой он перевез свою жену — Алену Краснову. Пара поженилась в 2017 году после нескольких лет отношений.

Недавно Алена отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 26 лет. Для многих поклонников пары остается загадкой, почему в счастливом браке и уже подходящем возрасте пара до сих пор не стала родителями. Этот вопрос любят адресовать Никите Преснякову в комментариях в социальных сетях.

Своим мнением поделилась психолог Ольга Латынцева. По словам эксперта, причин для бездетной жизни может быть несколько. Возможно, что Никита Пресняков отказался от деторождения по физиологическим причинам — не всегда у пар получаются дети. А может быть, что он сознательно оттягивает момент новой ответственности.

"Но если он тянет время, а она очень хочет сейчас, то получается разрыв", — комментирует психолог.

С другой стороны, жизненные обстоятельства пока не на стороне пары. Так, потерявший достоинство при бегстве из России Никита Пресняков сейчас налаживает новую карьеру за океаном. Кроме этого, не исключено, что и Алена планирует самореализовываться в новой стране. Пока пара занята своими проектами, им может не хватать сил для планирования ребенка.