В России вводят электронные повестки: главное

Власти дали разъяснения для граждан РФ.

Российское законодательство предполагает, что для призыва на воинскую службу гражданин должен получить повестку. Военкоматы намерены рассылать их тремя способами: бумажное извещение, заказное письмо и электронный документ.

Как подчеркнул глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, все три способа имеют равную юридическую силу. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По данным телеканала "Царьград", парламентарий также отметил, что электронная повестка будет считаться полученной, как только она появится в "личном кабинете" на сайте госуслуг.

Однако данный механизм будет иметь и обратный эффект. Гражданин, получивший электронную повестку, сможет обжаловать ее в течение пяти дней, направив электронное письмо, уточняет портал URA.RU.

Как отмечает RT, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных, будут постепенно проясняться. Работа ведется на экспертном уровне, подчеркнул чиновник.

Он призвал граждан набраться терпения, а депутатов – разъяснять новые правила. Меж тем, по словам официального представителя президента России, электронные повестки и процесс цифровизации воинского учета не связаны с мобилизацией. Об этом сообщает телеканал "360".