В России вводят электронные повестки: главное

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Вторник 11 апреля

14:20В России вводят электронные повестки: главное 14:00"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах 13:40В московском ресторане "Вкусно – и точка" мужчину ударили ножом во время драки 13:20Родственники рассказали о похоронах звезды "Маленькой веры" 12:40"Стараюсь ее баловать": подаривший любовнице кольцо Сафронов объявил о свадьбе 12:20"Горит": у бросившейся на верную смерть Толкалиной остановилось дыхание 12:00Сколько стоит самая дешевая квартиры в историческом доме Москвы 11:40Аренда в столице за год подешевела на 19% 11:20Семейка русских патриотов: у внучки израильтянки Пугачевой оказался американский паспорт 11:00Спрос на новостройки Петербурга упал вдвое 10:40Россияне стали чаще проводить озеленение квартир и офисов 10:20"В бреду": расфуфыренную беглянку Литвинову в Париже приняли за городскую сумасшедшую 10:00"Невозможно убрать": Костомарова не повезут в Германию из-за новой угрозы 09:40Реклама, справки, налоги: на что придется потратиться продавцу недвижимости 09:20Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 21 апреля 09:00"Ты дура, что ли?!": Нагиев открыл наивной Ивлеевой глаза 08:40Почему паучихи притворяются мертвыми ради спаривания – найден ответ 08:20Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать 08:00"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей 06:53Как от качества подушки зависит здоровье человека 04:21"Резко изменилась среда обитания": врач назвал причины атак иммунитета у человека 02:11Русые брови, нюдовые губы: Тренды перманентного макияжа на 2023 год 00:13Чем опасно поедание куличей и пасхальных яиц 21:17"Мы с ним не разговариваем": распродающий наследство Пресняков отрекся от звездной бабушки 19:48"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву 18:50"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 18:00Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет 17:40Житель Саратова забил отца молотком 17:20"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол 17:00В ДТП с грузовиком и фурой в Подмосковье погиб водитель 16:40"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом 16:20"Верить или нет": престарелая Долина увлеклась мистикой после нападения толпы 16:00Гармаш объявил о выходе второй части собравшего 7,5 миллиарда рублей фильма "Чебурашка" 15:40В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь 15:20Умерла звезда группы ABBA 15:00"Больно смотреть": теряющий из-за болезни память перекроенный Киркоров оконфузился на людях 14:41"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы 14:40Вверх-вниз: Прилучный тайком слил в Сеть скачущую на приборе жену 14:20"Сама, не дожидаясь позора": вынужденная уволиться Ахджакова громко хлопнула дверью 14:00Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене 13:40"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова 13:40Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле 13:20"На дух не выносила": подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна 13:00Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы 12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В России вводят электронные повестки: главное

В России вводят электронные повестки: главное
43

Власти дали разъяснения для граждан РФ.

Российское законодательство предполагает, что для призыва на воинскую службу гражданин должен получить повестку. Военкоматы намерены рассылать их тремя способами: бумажное извещение, заказное письмо и электронный документ.

Как подчеркнул глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, все три способа имеют равную юридическую силу. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По данным телеканала "Царьград", парламентарий также отметил, что электронная повестка будет считаться полученной, как только она появится в "личном кабинете" на сайте госуслуг.

Однако данный механизм будет иметь и обратный эффект. Гражданин, получивший электронную повестку, сможет обжаловать ее в течение пяти дней, направив электронное письмо, уточняет портал URA.RU.

Как отмечает RT, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных, будут постепенно проясняться. Работа ведется на экспертном уровне, подчеркнул чиновник.

Он призвал граждан набраться терпения, а депутатов – разъяснять новые правила. Меж тем, по словам официального представителя президента России, электронные повестки и процесс цифровизации воинского учета не связаны с мобилизацией. Об этом сообщает телеканал "360".

11 апреля 2023, 14:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать
Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Ирина Апексимова поддержала желающих поступить на военную службу по контракту

Ирина Апексимова поддержала желающих поступить на военную службу по контракту
Актриса высоко оценила организацию отбора. Заслуженная артистка России Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на службу по контракту.

Как волонтеры помогают в пункте отбора на военную службу по контракту

Как волонтеры помогают в пункте отбора на военную службу по контракту
Добровольцы помогают желающим пройти отбор для службы по контракту. Волонтеры центров отбора помогают желающим служить по контракту корректно заполнить документы, отсканировать их и подать заявку.

Почему паучихи притворяются мертвыми ради спаривания – найден ответ

Почему паучихи притворяются мертвыми ради спаривания – найден ответ
Ученые ответили на главный вопрос любителей пауков. Наблюдение за поведением животных — это важная часть работы ученых.

Как от качества подушки зависит здоровье человека

Как от качества подушки зависит здоровье человека
Сомнолог дал советы по выбору качественной подушки для сна. Подушки для беременных, подушки для новорожденных, пуховые, перьевые, с эффектом памяти.

Чем опасно поедание куличей и пасхальных яиц

Чем опасно поедание куличей и пасхальных яиц
Диетолог дал рекомендации на Пасху. Пасха один из самых светлых православных праздников, который завершает Великий пост и знаменует собой воскрешение Христа.

Выбор читателей

09/04Вск"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 10/04Пнд"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 09/04ВскТест: угадай фильм по культовому наряду 09/04Вск"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 10/04ПндРадостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет 10/04ПндГазманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество