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Понедельник 10 апреля

12:40Где сильнее всего подешевели новостройки 12:20"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина* 12:00В Петербурге продают квартиру Горького 11:40Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке 11:20"Ем, пью, вкалываю": Цой проболталась о своем тайном пристрастии 11:00Газманов растекся в блаженстве от пышных красот Кабаевой: Такое количество 10:40Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора 10:20"Притон": Бородина выдала видео с грязными изменами мужа на квартире 10:00Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите 09:40"Мы мало детишек нарожали": 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье 09:20Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы 08:40Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой 08:25"Сожаление и разочарование": Резник размазал предавших Отечество звезд 08:20Перебор. Чем чреваты частые пластические операции 08:00Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах 06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза 16:40"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье 15:30Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри
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"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина*

"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина*
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В новом доме Пугачевой есть где спрятаться.

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и двумя детьми улетели в Израиль, где остаются до сих пор. Семья раскритиковала Россию и ее власть и нахамила в адрес бывших поклоников. Сейчас семейство живет в скромном трехэтажном коттедже, который совершенно не похож в плане удобств на роскошный замок в подмосковной деревне Грязь.

Тем не менее, Пугачева с мужем не бедствуют. На участке рядом с коттеджем есть бассейн, сад, а также искусственный пруд. Более того, жилье предполагает наличие собственного подземного бомбоубежища. Подробностей о своей частной жизни семья уже не сообщает так активно, как раньше. Тем не менее, в соцсетях у звезд частенько мелькает их дом на видео.

Дизайнер интерьеров Каролина Дорохина посмотрела на кадры внутреннего убранства нового дома Пугачевой и сделала ряд выводов. Стены и пол коттеджа выполнены в бежевых оттенках, а сам интервьер не представляет из себя ничего выдающегося. По ее словам, так нейтрально оформляют обычно жилье, в котором "не собираются жить".

Судя по всему, вилла, где сейчас живут Пугачева и Галкин*, скорее всего, строилась под сдачу в наем или продажу.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

10 апреля 2023, 12:20
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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