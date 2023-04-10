"Не собираются жить": как выглядит личное бомбоубежище Пугачевой и Галкина*

В новом доме Пугачевой есть где спрятаться.

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и двумя детьми улетели в Израиль, где остаются до сих пор. Семья раскритиковала Россию и ее власть и нахамила в адрес бывших поклоников. Сейчас семейство живет в скромном трехэтажном коттедже, который совершенно не похож в плане удобств на роскошный замок в подмосковной деревне Грязь.

Тем не менее, Пугачева с мужем не бедствуют. На участке рядом с коттеджем есть бассейн, сад, а также искусственный пруд. Более того, жилье предполагает наличие собственного подземного бомбоубежища. Подробностей о своей частной жизни семья уже не сообщает так активно, как раньше. Тем не менее, в соцсетях у звезд частенько мелькает их дом на видео.

Дизайнер интерьеров Каролина Дорохина посмотрела на кадры внутреннего убранства нового дома Пугачевой и сделала ряд выводов. Стены и пол коттеджа выполнены в бежевых оттенках, а сам интервьер не представляет из себя ничего выдающегося. По ее словам, так нейтрально оформляют обычно жилье, в котором "не собираются жить".

Судя по всему, вилла, где сейчас живут Пугачева и Галкин*, скорее всего, строилась под сдачу в наем или продажу.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ