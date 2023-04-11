"Горит": у бросившейся на верную смерть Толкалиной остановилось дыхание

Толкалина не подумала о своей безопасности.

Российская актриса и бывшая жена режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина не только отметилась яркими ролями в кино, но и своими эпатажными снимками в соцсетях. Актриса постоянно выкладывает откровенные фото, которые не дают поклонникам покоя.

При этом легкая на подъем Толкалина всегда ведет себя искренне с фанатами и порой проявляет самоотверженность в отношениях с коллегами. Однажды она чуть не стала жертвой несчастного случая. Во время спектакля в кипрском Лимассоле на сцене произошел пожар. Организаторы представления поставили зажженные свечи вокруг сцены, и крылья танцующего ангела загорелись. Все могло бы закончиться трагично.

"Когда что-то горит, надо сразу тушить", – говорила Толкалина.



Однако 45-летняя Любовь Толкалина не раздумывая кинулась на верную смерть и спасла коллегу. Актриса не побоялась и стала тушить пламя прямо голыми руками. К счастью, в тот раз все обошлось, и никто серьезно не пострадал, сообщает Пятый канал.

В прошлом году Любовь Толкалина совершала восхождение на Эверест, а у же в этом году впервые встала на сноуборд. После этого она еще раз испытала себя на прочность и занялась фридайвингом. Погружение под воду далось ей легко, она задерживала дыханеие надолго, так как в детстве она занималась синхронным плаванием.