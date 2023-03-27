"Светлый ангел!": предсказавшая свой уход Толкалина улетела на небеса

Опустившую веки Толкалину отыпали цветами с головы до ног.

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского, актриса Любовь Толкалина постоянно в центре внимания. Она не только великолепно выглядит в свои 45 лет, но и все время дает поклонникам пищу для фантазии и обсуждения. Актриса активно ведет соцсети, общается со своей аудиторией и регулярно выкладывает откровенные фото и видео, что не дает покоя злым языкам и завистникам.

На днях Любовь Толкалина сообщила печальную новость. Актриса рассказала, что в "Зарядье" состоялся последний спектакль, посвященный второй жене прославленного композитора Иоганна Баха – Анне Магдалене Бах. Спектакля больше не будет в репертуаре, – таково было решение нового руководства парка.

"Спасибо всем, кто был с нами. Это был триумф. Я не припомню большего счастья на сцене и большего успеха. Спасибо! В каждой музыке – Бах! Я очень счастлива! С Днем Театра всех всех всех!" —написала Толкалина.

К публикации актриса прикрепила видео, на котором слушает музыку Баха на сцене и купается в наслаждении с улыбкой на лице. Было видно, что от удовольствия Толкалина мысленно улетает в небеса. Поклонники с восторгом прокомментировали событие и осыпали Толкалину комплиментами. "Люблю! Солнышко, светлый ангел земной!" – написал поклонник.



Ранее сообщалось, что Любовь Толкалина получила травму во время пожара в театре в городе Лимассол на Кипре. Там Толкалина играла в спектакле, как вдруг произошло возгорание. Актриса самоотверженно пыталась помочь тушить пламя и пострадала.