"Никакого отношения ко мне не имеет": отказавшийся от семьи Пресняков публично унизил полуголую жену

31-летний Никита Пресняков встретил свою будущую супругу Алену Краснову много лет назад. Она – его давняя соседка по даче. Отношения пары завязались, когда девушке было только 17 лет. В этом же году жена наследника громкой фамилии празднует сво й 26-й день рождения.
Первые фотография торжества уже появились в микроблоге Красновой. Девушка опубликовала кадры в откровенном кружевном боди с роскошного балкона на берегу океана в Майами. Поклонники оказались в восторге от шикарной фотосессии и трогательно поздравили жену Никиты Преснякова.
А вот сам музыкант решил выбрать оригинальный способ сказать "С днем рождения", чем в итоге унизил свою полуголую жену. Пресняков преподнес в подарок любимой торт, на котором сидит кукла барби в окружении шести бутылок шампанского и унитаза. Поклонники быстро разглядели в этом послание к жене Никиты.
Ранее Пресняков решил разорвать связи с родственниками, сменив фамилию. Отказавшийся от семьи артист теперь известен как Ник Прес. Неужели теперь он хочет и поругаться с женой? Однако, сама Алена отрицает злой умысел.
"Торт Никита украсил сам, никакого отношения ко мне это не имеет", – написала жена Преснякова в микроблоге.