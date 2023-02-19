"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда

Внуку Аллы Пугачевой осталось недолго.



Переехавший несколько месяцев назад в США внук Аллы Пугачевой уже обустроился на новом месте. Успел не только со звездами поработать, но и грин-карту получить.

Теперь для Nick Pres, а именно так назвался после переезда Никита Пресняков, открыты все двери. Доступно ему и несколько официальных вариантов трудоустройства. Можно быть наемным работником, открыть свою фирму, или даже стать полицейским или пожарным. В выборах участвовать, разве что, нельзя.



Примечателен тот факт, подметил адвокат Андрей Князев в беседе с порталом Blitz+, что внук Аллы Пугачевой получил грин-карту гораздо быстрее, чем обычные люди.

"В среднем ее ждут от трех до пяти лет, но здесь все случилось куда быстрее", – поделился адвокат, добавив, что наличие у Кристины Орбакайте американского гражданства могло сыграть в кейсе Никиты Преснякова большую роль.

Так что теперь неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой прощается навсегда, уверены многие, со знаменитыми московскими пробками и хмурой зимней погодой. Вместо них теперь будут вереницы желтых такси Нью-Йорка и спящие на кусках картона бомжи.

Что же до болезни звездного наследника: еще год назад в желчном пузыре Никиты Преснякова врачи обнаружили неоперабельные и неизлечимые новообразования – полипы. Появились они по причине неправильного питания и, как рассказывал журналистам юноша, могут потребовать удаления всего желчного пузыря. Чтобы не допустить этого, внук Аллы Пугачевой держит диету: стол номер пять.

