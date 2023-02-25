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Шоу-бизнес
"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская показала нового мужчину

"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская показала нового мужчину

Наталья Подольская обрела настоящее счастье.
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Одну из самых крепких пар в шоу-бизнесе составляют Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Однако наличие именитого мужа и продолжительного брака не мешают рыжеволосой особе развлекаться на стороне.

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Владимир Владимирович Пресняков Певец

Недавно исполнительница хита "Поздно" вышла на связь с горнолыжного курорта Роза Хутор. Поначалу супруг маячил поблизости, но на следующий день звезда все-таки бросила его.

После активных спортивных развлечений артистка уединилась в джакузи с видом на Красную Поляну и сделала заявление. "В этот момент я влюблена по уши", — призналась Наталья Подольская. Где же куковал в это время Владимир Пресняков, осталось загадкой.

Следом в личном блоге певица разместила видеоролик с бородатым поклонником. Вот уж кого, а нового мужчину в личном блоге звезды фанаты не ожидали увидеть. Очевидно, импозантный брюнет покорил сердце замужней особы, раз она решила познакомить с ним свою аудиторию.

Выяснилось, что загадочным фаворитом жены Владимира Преснякова стал юморист Армен Михаелян. Ему до того понравилась песня Натальи Подольской, что он решил ее слушать целую неделю. Остается лишь надеяться, что при таком многообразии поклоннников артистка останется верной своему мужу.

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2023, 18:03 Источник: Соцсети • Требует проверки

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