"Разбила семью": Окрутившая Петросяна молодуха пролила свет на развод со Степаненко

Новая жена Петросяна все же разлучница?

Разлад в чете юмористов и развод наделали много шума. Поклонники не могли поверить, что брак длиною в более чем 30 лет разрушился. Комик, без преувеличения, стал завидным холостяком, ведь его имущество оценивалось в миллионы. А окрутила Евгения Петросяна молодая помощница Татьяна Брухунова.

Ее, к слову, и винила публика в разрыве. Новоиспеченная жена комика даже рассказывала, что с нападками сталкивалась даже в магазине. Что уж говорить, 34-летняя супруга до сих получает критику в свой адрес. Так, вчера она решила поинтересоваться у подписчиков в соцсетях, что они о ней знают. Среди фраз с восхищениями вновь нашлись комментарии, в которых пользователи вспомнили о бывшей возлюбленной комика.

"Все в вас гармонично и все в вас нравится, одно печально, вы разрушили семью", – написал кто-то под постом 34-летней жены Евгения Петросяна.

Татьяну Брухунову в очередной раз выставили разлучницей, и это, кажется, вывело ее из себя. Молодая мама поспешила возразить и пролить свет на развод с Еленой Степаненко, дав понять, что ничей брак не разрушала.

"Откуда вы знаете что-то про чужую семью?! Какое право вы имеете делать выводы ничего не зная доподлинно?", – возмутилась она.

Особенно преданная публика встала на защиту звезды и стала писать, мол, невозможно разрушить то, чего нет. "Семьи там не было лет 15", – написала некая женщина. Ну, а злющая жена Евгения Петросяна по традиции оскорбила обидчиков, назвав тех, кто судит, "не обремененными интеллектом".