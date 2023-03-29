Пикантные подробности из прошлой жизни Артура Смольянинова*.

39-летний актер и звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов* продолжает резко высказываться о своей некогда любимой стране. Позади остались частушки в женских платьях и враждебные комментарии, а на их место пришли гастроли по телевизионным каналом.

Так, Артур Смольянинов* стал героем новостного выпуска службы France 24. В интервью бывший актер рассказал, как однажды встречался с президентом Путиным. По рассказам бывшего мужа "Папиной дочки" Дарьи Мельниковой, от президента исходил "особый запах", который ранее мужчина не чувствовал.

Уже после общения иноагент понял, что, можно сказать, потерял рассудок. Из его головы напрочь исчезли воспоминания о встречи, он потерял часть своего сознания. Смольянинов* уверял ведущего новостей, что этот "запах" — проделки специальных служб, защищающих главу государства.

К сожалению, поклонники не оценили истории. Более того, многие посчитали нужны уколоть Артура* за его плохое знание английского языка. Несколько раз ему пришлось уточнять у ведущего некоторые слова. В частности, он не смог самостоятельно вспомнить слово "запах" на иностранном языке.

"Как это называется, когда ты нюхаешь? Точно, точно", — запинаясь восполнял вокабуляр Артур Смольянинов*.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.