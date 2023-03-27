Дарья Мельникова пытается отвлечься от поступка Артура Смольянинова*.



После развода с Дарьей Мельниковой, известной по сериалу "Папины дочки" . Артур Смольянинов* оставил экс супругу и общих детей в Москве, а сам переехал жить в Америку. Только вот и расставание, и последующие жесткие политические высказывания бывшего мужа подкосили Дарью Мельникову отправив ее в депрессию.

Многие ополчились на неё из-за Артура Смольянинова*, а продюсеры перестали звать на съемки. Женщина тянула улыбку, но было очевидно, что на душе у нее скребут кошки.

К счастью, она, кажется, нашла отдушину. Отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* запустила бесплатный курс по домашним тренировкам, для чего создала мотивационную группу в Телеграме. Подписчикам она предлагает вставать на 2 минуты раньше каждый день, чтобы потратить это время на зарядку.

И если до сегодняшнего дня экс-жена Артура Смольянинова* выкладывала лишь инфографику или картинки, то сегодня побаловала публику личным видео. На стоп-кадре сидящая на полу Дарья Мельникова засунула стакан в промежность: поставила чашку с кофе на пол между ног. Судя по всему, это тонкий намек на то, что несколько упражнений подарят больше бодрости, чем латте.

"Зарядка – просто кайф", "Ноги горят", – похвалили бывшую жену Артура Смольянинова* подписчицы.





* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

