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Понедельник 27 марта

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"Просто кайф": отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* засунула стакан в промежность

"Просто кайф": отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* засунула стакан в промежность

Дарья Мельникова пытается отвлечься от поступка Артура Смольянинова*.

После развода с Дарьей Мельниковой, известной по сериалу "Папины дочки" . Артур Смольянинов* оставил экс супругу и общих детей в Москве, а сам переехал жить в Америку. Только вот и расставание, и последующие жесткие политические высказывания бывшего мужа подкосили Дарью Мельникову отправив ее в депрессию.

Многие ополчились на неё из-за Артура Смольянинова*, а продюсеры перестали звать на съемки. Женщина тянула улыбку, но было очевидно, что на душе у нее скребут кошки.

К счастью, она, кажется, нашла отдушину. Отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* запустила бесплатный курс по домашним тренировкам, для чего создала мотивационную группу в Телеграме. Подписчикам она предлагает вставать на 2 минуты раньше каждый день, чтобы потратить это время на зарядку.

И если до сегодняшнего дня экс-жена Артура Смольянинова* выкладывала лишь инфографику или картинки, то сегодня побаловала публику личным видео. На стоп-кадре сидящая на полу Дарья Мельникова засунула стакан в промежность: поставила чашку с кофе на пол между ног. Судя по всему, это тонкий намек на то, что несколько упражнений подарят больше бодрости, чем латте.

"Зарядка – просто кайф", "Ноги горят", – похвалили бывшую жену Артура Смольянинова* подписчицы.


* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

27 марта 2023, 19:00
Артур Смольянинов*. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "MelnikovaNeDsh"• Требует проверки

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