Артур Смольянинов* смог осчастливить Татьяну Лазареву*.



Судьба-злодейка разбросала российских артистов по всему глобусу. Одни уехали в Израиль, другие – в Америку, как, например оскандалившийся Артур Смольянинов*. В Испанию же уже давно отправилась Татьяна Лазарева*.

Однако, не у всех звезд все гладко, в том числе с финансами. Поэтому, чтобы хоть немного подзаработать, Артур Смольянинов* решил устроить гастроли по Европе, на которых он будет читать стихи.

Увидев о том, что один из концертов пройдет в Испании, Татьяна Лазарева* обрадовалась до неприличия. Фигурально выражаясь, будущие стихотворные излияния Артура Смольянинова* довели до экстаза бывшую участницу "О.С.П.-студии".

Многие уверены, что сморщенную от одиночества разведенку Лазареву* так взбудоражил приезд экс-звезды "9 роты" по той причине, что ей редко удается пообщаться с теми, кто говорит по-русски. Кроме того, у бывших звезд телеэкрана получится понять друг друга и поделиться тяготами жизни за границей. Ведь здесь на их работу нет такого же активного спроса как на территории бывшей Родины.

"Боже, какой состав! Обязательно идите, когда еще такое (мероприятие случится. – Прим. ред.)", – восторженно воскликнула в своем блоге Татьяна Лазарева*.

К слову, бывший муж Лазаревой* также колесит по миру в попытке пополнить банковский счет. На днях Михаил Шац* должен был выступать на острове Бали, Индонезия. Однако концерт оказался незаконным и не был согласован с властями. Поэтому юмориста схватила полиция и заставила его срочно покинуть страну. Так что с заработками сложности нынче не только у Артура Смольянинова* и Татьяны Лазаревой*, которые жалуются на безденежье.

* – объявлены иноагентами по решению Минюст РФ.

