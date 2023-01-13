Артур Сергеевич Смольянинов (иноагент) актер

Путь в мир кино Артуру Смольянинову* открыл Валерий Приемыхов. Фильм "Кто, если не мы" вышел в 1998 году, а когда проходили съемки, актеру было 14 лет. Сразу после удачного дебюта Артур сыграл в "Триумфе". Широкую известность ему принесла роль Лютого в фильме об афганской войне "Девятая рота".

Смольянинов* состоял в труппе "Современника" с 2006 года, а в начале 2022-го вышел из состава. В 2014 году в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной принимал участие в проекте "Ледниковый период". Входит в совет попечителей фондов "Подари жизнь" и фонда "Галчонок", участвует в благотворительных акциях. Осенью 2022 года покинул Россию.

* Смольянинов признан в РФ иноагентом от 13.01.2023