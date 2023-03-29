Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Среда 29 марта

08:40Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына 08:20Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню 08:00Куда отправиться в путешествие россиянам 06:27Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов 04:27"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели 02:34"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях 00:09Саввин день: традиции и приметы на 29 марта 22:00"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой 21:37"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку 21:00"Убили ребенка": врачам сгоревшей в 15 лет девочки сулят жестокое наказание 20:30"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки 20:00Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз 19:30Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 19:00"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе 18:30Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 российского проката 17:40"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 17:20"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду 17:00Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке 16:52"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики 16:43Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака 16:20"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен 16:00Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития 15:40"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко 15:20"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак 15:00Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть 14:40Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать! 14:20Умер самый старый кот России 14:00Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился 13:40Скандалы, драки, похищения: любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма 13:20Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику 13:00Усидевшую на двух стульях украинку Лорак прижали к стенке: Ликвидировать 12:40Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери 12:20"Он с Волочковой": Доведенная жена Джигурды поставила точку в разводе 12:00Отказов от страхования ипотеки стало больше 11:20Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити" 11:00Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка 10:40В России могут в несколько раз поднять цены на газ 10:20Пришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям 10:00"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной 09:40Эксперты назвали риски при покупке квартиры по доверенности 09:20"Приезжай позаниматься со мной": Джиган прокомментировал слитую в Сеть переписку с любовницей 09:00"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 08:40Покрывала любовниц: пережившая измену Шакира избила мать футболиста Пике 08:20Зависимость от импорта: почему весной растут цены на фрукты и овощи 08:00"Обезвоживание и голодание": брошенная Гузеевой Сябитова лишилась всего 06:13"Поддерживает меня": жена Прилучного на сносях потеряла способность двигаться 04:16Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк 02:10Современные технологии строительства: плюсы и минусы 00:08Александров день: что нельзя делать 28 марта 21:40"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Поклонники и звезды в восторге от случившегося

29 марта Владимиру Преснякову исполняется 55 лет. Его отец – Владимир Пресняков-старший – по этому случаю на своей странице в запрещенной социальной сети опубликовал ностальгическое фото. На черно-белом кадре нем он запечатлен в начале 70-х годов прошлого века с женой – солисткой ВИА "Самоцветы" Еленой Пресняковой. Маленький Володя – рядом.

Тогда еще не было разделения на "младшего" и "старшего" – это случился позднее, когда сын певца сам начнет эстрадную карьеру. Напомним, впервые перед публикой он появился в 15 лет, в телепередаче — ресторанном варьете Лаймы Вайкуле.

Сколько воды утекло с тех пор! "Сынок, еще полчаса, и ты – круглый отличник!" – так подписал Пресняков-старший фото, намекая на теперешний возраст сына, который уже и сам давно трижды отец. Пока же на фото мы видим очаровательного малыша – будущую эстрадную звезду!

Стоит заметить, что сам Пресняков-старший отмечал день рождения тремя днями раньше – 26 марта ему стукнуло 77.

К поздравлениям Петровичу, как ласково называют его близкие, присоединились многочисленные коллеги и звезды – композитор и поэт Ирина Грибулина, певица Инна Маликова, режиссер Григорий Константинопольский...

29 марта 2023, 08:40
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

Владимир Пресняков начал карьеру с участия в группе "Круиз" (с Александром Мониным (справа)).
Владимир Пресняков был мечтой многих девчонок.
С тех пор артист сильно изменился.
Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской.
Владимир Пресняков со старшим сыном Никитой.
Расставшись, Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте (внизу) сумели сохранить хорошие отношения (слева сверху Никита Пресняков, слева снизу - Филипп Киркоров).

По теме

"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома
Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Владимир Петрович Пресняков-старший

Владимир Петрович Пресняков-старший музыкант, певец

"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях

"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях
Собчак шокировала своим странным видом.

"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой

"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой
Парень жалеет, что не оправдал надежд звезды.

"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку

"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку
Рэпер Баста идет в ногу со временем и не брезгует женским вниманием.

"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки

"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки
Телеведущая Екатерина Андреева для многих была примером, а что теперь?

Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня

Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
Сбежавший тиктокер Даня Милохин выдал интимные подробности.

Выбор читателей

27/03Пнд"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 28/03Втр"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 28/03ВтрХуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 27/03Пнд"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 28/03Втр"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 27/03Пнд"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора