Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Поклонники и звезды в восторге от случившегося

29 марта Владимиру Преснякову исполняется 55 лет. Его отец – Владимир Пресняков-старший – по этому случаю на своей странице в запрещенной социальной сети опубликовал ностальгическое фото. На черно-белом кадре нем он запечатлен в начале 70-х годов прошлого века с женой – солисткой ВИА "Самоцветы" Еленой Пресняковой. Маленький Володя – рядом.

Тогда еще не было разделения на "младшего" и "старшего" – это случился позднее, когда сын певца сам начнет эстрадную карьеру. Напомним, впервые перед публикой он появился в 15 лет, в телепередаче — ресторанном варьете Лаймы Вайкуле.

Сколько воды утекло с тех пор! "Сынок, еще полчаса, и ты – круглый отличник!" – так подписал Пресняков-старший фото, намекая на теперешний возраст сына, который уже и сам давно трижды отец. Пока же на фото мы видим очаровательного малыша – будущую эстрадную звезду!

Стоит заметить, что сам Пресняков-старший отмечал день рождения тремя днями раньше – 26 марта ему стукнуло 77.

К поздравлениям Петровичу, как ласково называют его близкие, присоединились многочисленные коллеги и звезды – композитор и поэт Ирина Грибулина, певица Инна Маликова, режиссер Григорий Константинопольский...