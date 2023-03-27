"У нас все спонтанно": бьющаяся в экстазе Волочкова присосалась к Джигурде у всех на виду

27 марта актеру и самому эпатажному отцу страны Никите Джигурде исполняется 62 года. Вот уже 20 из них он проводит в компании балерины Анастасии Волочковой. В честь праздника блондинка присосалась к мужчине как к артисту, другу и партнеру по сцене и рассыпалась в комплиментах у всех на виду — в эксклюзивном интервью изданию РИА ФАН.
Бьющаяся в творческом экстазе Анастасия Волочкова заявила, что гордится участием Никиты Джигурды в своих проектах. Сейчас он участвует в спектаклях артистки, а также записывает с ней совместные песни. По заверению балерины, на недавнем концерте зал аплодировал имениннику стоя — все были под большим впечатлением.
Раскрыла
Волочкова и планы по празднованию дня рождения. Хотя, судя по словам звезды, пока
планов нет — главное, что проведут праздник друзья вместе. Никита может не
сомневаться — Настя сделает все, чтобы быть рядом.
"Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно", — делится Волочкова.
Напомним, что Никита Джигурда все еще официально женат на спортсменке Марине Анисиной. Отношения не мешают ему быть близким другом балерины. С женой он воспитывает двоих детей — мальчика и девочку. Сейчас жена друга Анастасии Волочковой живет во Франции.