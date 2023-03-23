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Четверг 23 марта

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"Королевский образ жизни": названа стоимость дворца Волочковой

"Королевский образ жизни": названа стоимость дворца Волочковой
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Анастасия Волочкова избавляется от недвижимости.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сильно преуспела в карьере, однако семейное счастье построить ей пока не удалось. Звездная балерина известна благодаря многочисленным романам, а вот замужем она была лишь однажды. Впрочем, после брака с бизнесменом Игорем Вдовиным у нее осталась недвижимость.

На днях Заслуженная артистка России объявила в социальных сетях о желании расстаться с квартирами в Астрахани, уточняет телеканал "360". Анастасия Волочкова отметила, что такими темпами скоро и особняк в Подмосковье придется продавать.

Подобных планов еще нет, однако риелторы уже начали оценивать элитную недвижимость артистки. Роскошный дом балерины расположен всего в 13 километрах от МКАД. Особняк занимает площадь порядка 850 квадратных метров.

Риелтор Милана Левченко обратила внимание на "королевский образ жизни" хозяйки дома, который, по словам эксперта, больше смахивает на дворец. Она подчеркнула, что особняк Анастасии Волочковой богат оригинальным декором, лепниной и фресками.

Имение звезды балета занимает три этажа. С первого на второй можно подняться по мраморной лестнице с кованными перилами. Центральным элементом зала является белый рояль – подарок на новоселье от Николая Баскова.

По словам риелтора, Анастасия Волочкова приобрела недвижимость за три миллиона долларов. ландшафтный дизайн особняка разработан с учетом всех пожеланий артистки. На участке также расположены гостевой дом и баня.

23 марта 2023, 12:00
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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