"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы

Анастасия Волочкова угодила в страстные объятия.

Не так давно Никита Джигурда вместе с блогером и начинающим артистом Иламином (ILAMIN) представил песню "Делай красиво за нашу Россию". Молодой человек признался, что идея создать такой трек принадлежит ему. "Хотелось, чтобы это был молодежный патриотический трек за нашу страну", – говорил блогер в беседе с "Дни.ру". Недавно Джигурда и Иламин начали съемки клипа на эту песню. Для этого они пригласили балерину Анастасию Волочкову.

Танцовщица согласилась принять участие в создании музыкального видео. На съемках Анастасия познакомилась с так называемой любовницей Джигурды – молодой блогершей Ирэн Волынской. Эпатажный артист, стоит отметить, не стесняется прилюдно целовать грудастую блондинку в губы и признаваться ей в любви. Ревновать, конечно, должна жена Никиты Марина Анисина, но это чувство продемонстрировала Волочкова.





Во время съемок клипа балерина, увидев, как Волынская вешается на шею Джигурды, завопила: "Это мой Никита!". Судя по кадрам, Анастасия сказала это в шутку, но в каждой шутке, как говорится, есть доля правды. Как видно на многочисленных кадрах, имеющихся в открытом доступе, Волочкова не раз, образно говоря, обсасывала артиста на мероприятиях. Джигурда, как он сам говорил, для этого дела даже получил добро у жены. Интересно, а на лобызания с молодой грудастой блондинкой он тоже получил разрешение?

Одно можно сказать точно: Никита Джигурда получил на это добро у Анастасии Волочковой, ведь та, судя по бэкстейджу, подружилась с Волынской.

Что же получилось снять у довольно необычной компании, скоро народ увидит. А пока запасаемся терпением.





Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметила день рождения. Балерине исполнилось 47 лет. Звезда устроила, по традиции, пышную вечеринку, на которую пригласила друзей. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.