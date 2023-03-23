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Четверг 23 марта

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Волочкова жадно вцепилась в огромный агрегат Джигурды: Теперь он в моих руках!

Волочкова жадно вцепилась в огромный агрегат Джигурды: Теперь он в моих руках!
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Судя по лицу, Волочкова осталась довольна длиной и толщиной.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова представила спектакль "Балерина и кукла" в подмосковных Мытищах на сцене ДК "Яуза". В спектакле также участвует друг Анастасии Волочковой актер Никита Джигурда, который исполняет роль Кукловода. Его песня на французском языке Le Solei трогает маленьких и взрослых зрителей до слез.

Перед спектаклем Анастасия Волочкова посетила одну из частных школ Мытищ и пообщалась с юными танцорами, пригласив их к себе на спектакль.

"Я очень люблю встречать детей, я люблю встречать талантливых ребят", – рассказала Анастасия Волочкова.

Воспитанники школы признались Волочковой, что готовятся к спектаклю уже давно, но волнение остается. Стоит отметить, что сама балерина волнуется не меньше перед выступлением. В своем аккаунте она с самого утра начала рассказывать о подготовке к выступлению.

В своих соцсетях Волочкова показала огромный агрегат Джигурды, который он оставил на прошлом спектакле.

"Хлыст, забытый Никитой Джигурдой на прошлом спектакле, теперь в моих руках! Еду на площадку!" – написала Волочкова.

Конечно, балерина не могла обойтись без своей помощницы Лолы, которая сопровождает ее постоянно.

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23 марта 2023, 19:00
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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