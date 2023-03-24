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Пятница 24 марта

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"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы

"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы
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Сердце Толкалиной все промокло.

Российская актриса Любовь Толкалина долгие годы являлась одной из самых ярких и привлекательных звезд российского шоу-бизнеса. Несмотря на возраст, она выглядела очень молодо и вела активный образ жизни.

На днях она прогулялась по Москве и заглянула в Рахманиновский дом на Ордынке. Там она пришла в дикий восторг от увиденного пианино, стоявшего в зале. На стене висел портрет самого С. В. Рахманинова. После этого Толкалина зашла в храм, где, отпевали народного артиста СССР Алексея Баталова.

"Сердце мое промокло", – написала Толкалина.

Актриса сняла на камеру внутреннее убранство храма, а затем заглянула в Марфо-Мариинскую обитель. Там Любовь Толкалина показала снаружи Покровскую церковь, на фасаде которой высечен храм гроба Господня.

Возле образно выгравированного гроба Господня, ставшего новым достоянием любознательной Любови Толкалиной, на земле расцвели крокусы. Актриса пришла в восторг от этого зрелища и даже присела на корточки, чтобы рассмотреть цветы. "Вылезли уже!" — с блаженной радостью закричала Любовь Толкалина.

24 марта 2023, 21:09
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Откровенные фото Любови Толкалиной

На отдыхе в Гоа Люба развлекается как может.
Нежно-голубой купальник невероятно идет артистке.
Маленькое черное платье.
Хрупкая, нежная и бесконечно обаятельная.
Любовь Толкалина встречает первый день новой весны.
Одно из главных увлечений актрисы - йога.
Сама Любовь называет себя на этой фотографии "Венерой стыдливой".

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