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Понедельник 20 февраля

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"И ребенок будет": застуканная с женатым Цымбалюк-Романовская сообщила радостную весть

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Цымбалюк-Романовская откровенно о личной жизни.

С тех пор как Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с Арменом Джигарханяном слухи вокруг ее личной жизни не умолкают. Однако пианистка не особо любит откровенничать с прессой по поводу личного, поэтому зачастую появляются разные предположения о том, кто сейчас в сердце блондинки.

На днях экс-возлюбленную покойного актера поклонники застукали с женатым Дмитрием Нестеровым на концерте. Но, как призналась пианистка, с знаменитым певцом они знакомы уже несколько лет. "А у Димочки участвую – играю на рояле. И мы с ним работаем вместе – несколько раз на гастроли ездили", – сообщила артистка.

Так что, поклонникам вновь не удалось вывести скрытную Виталину Цымбалюк-Романовскую на чистую воду. Но получилось у журналистов: в одном из последних интервью она сообщила радостную весть. Выяснилось, что пианистка счастлива в отношениях с мужчиной. Правда, разглашать, кто ее кавалер, блондинка не стала.

Известно только то, что возлюбленный звезды далек от мира музыки. Несмотря на свой возраст, а ей уже, к слову, 44 года, артистка призналась, что хочет обзавестись и семьей, и детьми. Но не сейчас, а в более благоприятные времена.

"И ребенок будет, и еще что-то будет в жизни, обязательно!" – призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

20 февраля 2023, 16:40
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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