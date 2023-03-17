"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка

Брак знаменитого юмориста и его молодой помощницы в свое время наделал много шума. А еще большей сенсацией стало то, что у престарелого артиста родился наследник. Татьяна Брухунова в отношениях с Евгением Петросяном, кажется, по-настоящему счастлива.
Она ездит за границу, покупает дорогие вещи и может позволить себе заниматься тем, чем хочет. Одним из своих хобби разбогатевшая жена комика выбрала фэшн-индустрию. Она решила просвещать своих поклонников и подсказывать, как, по ее мнению, модно одеваться. Так что, половина того, о чем она вещает в своем микроблоге, посвящено ее образам.
Сегодня супруга Евгения Петросяна не смогла не сообщить поклонникам радостную новость: она наконец-то спрятала зимнюю обувь и оставила лишь ботинки.
"Все! Больше, решила, не могу! И не хочу! Вот пусть у меня ноги отмерзнут, но теплую обувь не достану", – не стала скрывать изменения в жизни Татьяна Брухунова.
Иногда возлюбленная юмориста вспоминает, что она еще и мама. Поэтому в ее микроблоге появляется контент с подрастающим сыном Ваганом. Как раз после "важного" рассказа об обуви она показала наследника. Из нового видео стало понятно, что ребенка она сдала в секцию.
Татьяна Брухунова решила, что мальчику нужно заниматься хоккеем. И, судя по кадрам, сама водит его на тренировки. Кажется, что после развода с Еленой Степаненко комик хорошо устроился. Пока он занимается своими делами, о наследнике вовсю заботится молодая мама. Впрочем, Евгения Петросяна можно понять: в его возрасте на все сил не найти.