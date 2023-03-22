"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру

Дела Максима Галкина стремительно принимают новый вектор.

После спешного отъезда из России юморист Максим Галкин* занялся активной гастрольной деятельности. Анонсы туров выходят один за другим, а сам артист едва успевает перемещаться между городами и странами. Вот и на днях супруг Аллы Пугачевой рассказал о предстоящем туре в Германии. Параллельно с сообщением, артист взял в рот чашку кофе прямо на камеру, как бы показывая детали своего обычного дня.

В рамках немецкого тура Галкин* посетит более 10 городов, в некоторых давая даже по два концерта в день. Видимо, зрители соскучились по выступлениям иноагента. Зато поклонникам в социальных сетях скучать не приходится. Максим Галкин* порадовал зрителей откровенными фотографиями.

Говорят, что секс продает лучше всего. Возможно, придерживаясь этой теории, прямо перед анонсом гастролей муж Аллы Пугачевой выложил фотографии в одном нижнем белье. Поклонники признали, что торгующим телом иноагент находится в отличной форме. Старается для любимой, считают зрители.

"Схуднули очень, наверно, лучше всякой диеты такой марафон", — написала одна из поклонниц.

"Надо ж старушку содержать, он без выходных работает", — ответила другая подписчица Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.