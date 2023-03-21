"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину

Аллу Пугачеву сдали.

Народная артистка СССР Алла Пугачева уже около года постоянно проживает в Израиле, куда сбежала вместе с детьми и супругом, некогда популярным комиком Максимом Галкиным*. Певица больше не выступает, она продала бизнес в России. Деньги для семьи зарабатывает шоумен.

Правда, вместо второстепенных шуток и пародий он все больше пичкает публику второстепенными политическими речевками. Юморист сегодня и сам выглядит как посмешище. В России Максим Галкин* признан иностранным агентом.

К слову, Алла Пугачева довольно болезненно восприняла решение Минюста относительно ее мужа и закатила истерику против органа власти. Впрочем, свой гнев Примадонна отечественной эстрады выплеснула и на простых россиян, за что подверглась критике со стороны патриотов.

Однако неожиданно за звезду решил вступиться продюсер Андрей Разин, который особо с ней и не ладил. Музыкант в социальных сетях заявил, что нападки в сторону певицы – это "кощунство и издевательство". Он также сдал певицу с потрохами, рассказав о ее сообщении Владимиру Путину.

По словам Андрея Разина, однажды Алла Пугачева сказала главе государства "берегите меня". Продюсер выразил сожаление, что сегодня звезда стала объектом критики и нападок, он призвал прекратить это и напомнил, что когда-то Примадонна была символом нашей эстрады.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ