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Вторник 21 марта

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"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину

"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину
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Аллу Пугачеву сдали.

Народная артистка СССР Алла Пугачева уже около года постоянно проживает в Израиле, куда сбежала вместе с детьми и супругом, некогда популярным комиком Максимом Галкиным*. Певица больше не выступает, она продала бизнес в России. Деньги для семьи зарабатывает шоумен.

Правда, вместо второстепенных шуток и пародий он все больше пичкает публику второстепенными политическими речевками. Юморист сегодня и сам выглядит как посмешище. В России Максим Галкин* признан иностранным агентом.

К слову, Алла Пугачева довольно болезненно восприняла решение Минюста относительно ее мужа и закатила истерику против органа власти. Впрочем, свой гнев Примадонна отечественной эстрады выплеснула и на простых россиян, за что подверглась критике со стороны патриотов.

Однако неожиданно за звезду решил вступиться продюсер Андрей Разин, который особо с ней и не ладил. Музыкант в социальных сетях заявил, что нападки в сторону певицы – это "кощунство и издевательство". Он также сдал певицу с потрохами, рассказав о ее сообщении Владимиру Путину.

По словам Андрея Разина, однажды Алла Пугачева сказала главе государства "берегите меня". Продюсер выразил сожаление, что сегодня звезда стала объектом критики и нападок, он призвал прекратить это и напомнил, что когда-то Примадонна была символом нашей эстрады.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

21 марта 2023, 17:00
Фото: kremlin.ru
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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