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Суббота 18 марта

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"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР

"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР
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Лайма Вайкуле недавно утверждала, что "содержала весь СССР", но Роман Мадянов напомнил звезде, как все было на самом деле.

Артистка, получившая известность на территории СНГ во времена Советского Союза, в последний год ощетинилась на Россию. Более того, латвийская исполнительница заявила, что благодаря выпускам ее пластинок весь СССР оставался на плаву – якобы так много денег они приносили в казну.

Актер Роман Мадянов удивился такой самоуверенности певицы и решил напомнить, как и чем на самом деле зарабатывала Лайма Вайкуле сорок лет назад. По словам артиста, латвийскую исполнительницу выбрали как национальную единицу.

"В то время сидящим наверху людям показывали фотографии, и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбирали", – рассказал Мадянов.

То есть, получается, членам Политбюро понравился внешний вид артистки, вот они разрешили ей выпускать пластинки, ездить по гастролям по всему СССР и, соответственно, зарабатывать деньги песнями и танцами.

Конечно, по словам Романа Мадянова, артисты в те годы не могли получать так много денег, как сейчас. Он отметил, что тогда у страны были другие ориентиры, больше всех зарабатывали рабочие специальности, например шахтеры. Мадянов считает, что, возможно, это и обижает прибалтийских артистов, которые хотели бы зарабатывать, как в Европе.

Напомним, Лайма Вайкуле недавно выступила в Израиле. На концерт артистки пришла даже Алла Пугачева с мужем-иноагентом Максимом Галкиным. Пара сидела в первом ряду, а после концерта Примадонна вручила артистке цветы.

18 марта 2023, 10:50
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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