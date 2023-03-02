"Так всегда!": Оставшийся без жены Николаев жадно облапал новую любовь под камерой

Жена Николаева в пролете.

Знаменитого усача отечественной эстрады засняли в очень интимный для него момент. Артиста много где сопровождает его супруга Юлия Проскурякова. Но на этот раз Игорь Николаев остался без жены и облапал новую любовь, ведь все-таки это заслужил!

Все произошло после вручения премии "Виктория". Важное мероприятие для музыкальных деятелей прошло 1 марта, и прославленный музыкант был удостоен награды в номинации "Проект в области классической музыки". В итоге певцу вручили статуэтку в виде женщины, которую он жадно схватил руками под камерами и принялся позировать ради снимка.

Конечно, это далеко не первая победа в карьере Игоря Николаева, но даже ею он гордится. Награда наверняка уже стала его новой любовь, которую он заботливо поставит к остальным своим статуэткам. Ну, а поклонники тем временем поздравляют своего кумира с очередным достижением.

"Вот, чтобы так всегда было! Заслуженная награда! Браво!" – пишут в комментариях под новой фотографией артиста пользователи.

А вот его супруга Юлия Проскурякова, которая, как известно, тоже занимается вокалом, осталась в пролете, ведь наград в этот день она не получила. Да, и рядом с мужем на снимке ее почему-то нет. Но, даже если она не сопровождала Игоря Николаева на важном мероприятии, то наверняка осыпала его поздравлениями дома.