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Среда 22 февраля

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"Встретил прекрасную девушку": После развода с женой Николаев начал новую жизнь с молодухой

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Николаев счастлив с другой!

Знаменитый усач отечественной эстрады, как известно, был в браке не один раз. Его отношения с Наташей Королевой запали в душу миллионам, так что, неудивительно, что развод с ней для многих стал ударом. Неудивительно, что даже после второй свадьбы и рождения на свет дочери на странице Игоря Николаева до сих пор можно увидеть комментарии от пользователей о том, что "русалка" была его идеальной парой.

Такие слова появились и под последним постом артиста в личном блоге. Вчера в его жизни был важный день – 17 лет со дня встречи с нынешней супругой. Именно поэтому музыкант вспомнил, как после развода с Наташей Королевой начал новую жизнь с молодухой Юлией Проскуряковой.

"В Екатеринбурге я встретил прекрасную девушку, с которой мы создали семью и произвели на свет Божий нашу любимую Вероничку!" – трогательно написал Игорь Николаев под семейным снимком.

Нет сомнений, что музыкант счастлив с другой женщиной. Однако не все поклонники в это верят, ведь среди поздравлений и восхищений парой в комментариях нашлись люди, которые в очередной раз напомнили о браке с Королевой. Некоторые посчитали важным сравнить ее с Проскуряковой.

"А любишь до сих пор Наташку! Не вдохновляет его эта Юля, раньше стольо хитов было!", – поделились своим мнением поклонники Игоря Николаева.

22 февраля 2023, 11:40
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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