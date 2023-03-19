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Шоу-бизнес
Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики

Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики

Певец появился в новом проекте.
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Певец Игорь Николаев — крайне впечатлительная личность. По крайней мере, это перестало быть тайной совсем недавно, когда артист появился в новом проекте телеканала "Россия 1" "Моя мелодия".

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Родственники музыканта устроили ему сюрприз в рамках шоу. Племянники, брат, мама, жена Юлия Проскурякова, а также дочери Юля и Вероника специально для Игоря Николаева исполнили песню "Прости, поверь".

Происходившее на глазах у многотысячной публики настолько растрогало Николаева, что он едва сдерживался от того, чтобы прослезиться. Появление на экране старшей дочери Юлии стало для артиста наибольшим эмоциональным потрясением.

Певица Юлия Проскурякова взяла на себя подготовку сюрприза, о котором идет речь. "Я два дня назад уехала. Он звонил мне по видеосвязи, как чувствовал, каждые двадцать — тридцать минут", — цитирует певицу пресса. Примечательно, что вокалистке пришлось обманывать мужа, рассказывать небылицы о плохом интернет-сигнале в торговом центре.

Проскурякова подбила свекровь на съемки в "Моей мелодии". Долго уговаривать не пришлось. "Я просто думала, что главный сюрприз будет от меня, потому что он не ожидает, что я здесь появлюсь", — рассказала Светлана Митрофановна.

Николаев отметил, что не испытывал таких ярких эмоций никогда в жизни. Счастью артиста не было предела в тот самый момент.

Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2023, 14:50 Источник: Шоу "Моя мелодия" ✓ Надежный источник
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